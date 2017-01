1/2017

בבוקר אני קמה עם כוחות, אני מאמינה שאני יכולה לעשות הכל

האופטימיות בבוקר כובשת פסגות

אבל לאחרונה כשאין לי מסגרת, הבוקר שלי הופך לצהריים,

ואני לא מצליחה לכבוש אפילו את הר הכלים שיש בכיור.

אני חורקת שיניים ולרוב מצליחה להכריח את עצמי לשבת על הסמינריונית,

אני רואה את מה שאני כותבת ואני מבינה שזה שיט שלם,

אבל יש לי עוד עבודה שלמה שצריך להגיש עוד חודש ושם לא כתבתי אפילו מילה.

הפאניקה מתחילה לגעוש

אני באמת לא יודעת מה אני חושבת לעצמי,באותה נשימה בא לי לזרוק הכל.

ואז אני מנסה להרגיע את עצמי, u know what? fuck it.

ולפעמים זה מצליח.

סגרנו צימר רק הבנות, אני מצפה לזה. חסר לי קצת צחוקים איתן

ומחר חוגגים לרימה יומולדת אחרי ביקור במוזיאון ירושלים עם הכיתה של האו"פ.

אני מזכירה לעצמי להיות כנה. אני יודעת שאני מפחדת.

לשם שינוי, לא בא לי להיות הבוגרת. לא בא לי לכאוב יותר.

אני רוצה לזרוק את זה לאויר העולם ולהפטר מזה לנצח. באמת.

לחתוך את החבל הזה ולא לשמוע על זה לעולם, לחיות בעולמות שונים.

לא רוצה לכאוב יותר, כאב לי מספיק.

מינכן 2016