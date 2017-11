11/2017

פוסטתמונות מההופעה של קמלוט

בוקר טוב אנשים, אנשות, ומה שביניהם בעיקרון אין לי יותר מידי מה לספר הפעם, לא קרו יותר מידי דברים בכמה ימים שבהם לא הייתי כאן, אתם יודעים, מכללה וזה. אני מגיעה הביתה בשעות אחה''צ ועושה שיעורי בית עד הלילה, ברגיל . ולאחרונה אני מתחילה להרגיש את העומס, לאט לאט נערמות עוד ועוד מטלות שצריך להשלים, כך שהצפייה ברשימת הסרטים נדחית עוד קצת, ועוד קצת, ובקצב הזה נראה שאני אתחיל אותה רק בסימסטר הבא, לא שזה רע, אבל תכננתי לסיים אותה בסימסטר הנוכחי אז זה קצת באסה. קצת מאוד באסה. אניוואיז, יש המון תמונות שצולמו בהופעה של קמלוט, מתוכן הצלחתי למצוא 80 וקצת שהן הכי טובות בעיניי, שגם מתוכן אשתדל למצוא את הטובות ביותר, אבל זה עדיין ידרוש יותר מפוסט אחד כדי להראות אותן, אז נראלי שנתחיל כבר עכשיו, מתמונות של הופעת החימום של Kobra And The Lotus, להקה שלא הכרתי לפני ההופעה, שמעתי אולי שיר אחד שלהם מתוך סקרנות כי שמעתי שהם יחממו את קמלוט, אבל בהופעה עצמה הופתעתי לגלות כמה הם טובים, מה שנתן לי מוטיבציה להתחיל להתמקד בהם קצת. קוברה היא זמרת נהדרת, אישה יפה בטירוף, ונחמדה להפליא (באמת, לא ציפיתי). ואני יותר משמחה שיצא לי לראות אותה בלייב, כי היא באמת מגניבה. ובגלל שמעבר לזה, אין לי מה להוסיף, הפעם באמת, אז פשוט נעביר אתכם לתמונות מההופעה של קוברה-



































































<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי Miss Nobody... , 16/11/2017 10:28