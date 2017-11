11/2017

יומולדת לסבתא, וקמלוט

לילה טוב אנשים, אנשות, ומה שביניהם לפני שאתחיל לדבר על ההופעה של קמלוט, שהייתה כל מה שציפיתי ויותר- נתחיל במשהו שקרה יומיים קודם לכן, היומולדת שחגגנו לסבתא שלי, שהיה לא פחות כיף. אז הלכנו למסעדת קינג ג'ורג', ובשולחן לידינו ישבה חבורה של ילדים שעשו מלא רעש, בקטע הזוי ובלתי נסבל. מה שיצר מצב קצת לא נעים, שבמסגרתו ביקשנו שהם יעברו למקום אחר, מה שלאחר מאבק לא קטן אשכרה קרה, אני לא התערבתי אבל זה הפריע לי לא פחות מאלו שכן קמו ועשו עם זה משהו כי לא יכולנו לשמוע את עצמו מדברים מרוב שהם הרעישו, ולא משנה כמה ביקשנו מהם (וגם המלצרים) שיהיו בשקט- הם המשיכו לדבר בקול רם ולקלל אחד את השני, נו כמו שילדים בחטיבה עושים בד''כ אז אחרי שסופסוף נענו לבקשה שלנו, גם הגיע האוכל שלנו, האוכל היה די טעים, אני מופתעת לטובה בהתחשב בכך שבפעם האחרונה שהייתי באיזשהו סניף שלהם האוכל היה לא משהו בכלל. אז היה ממש טעים, וגם הזמנו כמה קינוחים לכל השולחן כך שכל אחד טועם מהכל בעצם, גם בלי שום קשר לאוכל היה ממש כיף, האווירה הייתה נחמדה, והיה כיף לחגוג עם סבתא שלי יומולדת, זה תמיד כיף. היא מקסימה ועכשיו למשהו שלא חשבתי שאי פעם אכתוב פה- הייתי אתמול בהופעה של קמלוט, והיה פשוט מטורף, הכי מטורף שיצא לי לחוות עד כה. כן היו בעיות סאונד שבגללן לא שמעו טוב את טומי הסולן, אבל היה פאקינג אדיר. כל כך נהניתי, כמו שלא נהניתי הרבה זמן בהופעה, בכל הופעה אני נהנית באופן מסוים אבל בהופעה הזו היה קסם מסוים, וגם כשהסאונד של המיקרופון לא משהו- הם יודעים איך להעסיק את הקהל- טומי נאבק בלספור עד 3 בעברית, מה שגרר מצבים משעשעים במיוחד וטעויות חמודות שכאלו, בסופו של דבר הוא הצליח, באותו זמן הוא גם מדד את העוצמה של הדציבלים שלנו עם מד דציבלים שהביא פתאום, רק כדי לבדוק כמה אנחנו רועשים, כי הוא שם לב שאנחנו משוגעים קצת, בקטע טוב היו גם רגעים בין השירים, ובשירים עצמם שהם עשו קטעים מצחיקים וחביבים, דבר שלא תיארתי שיקרה כי אני יודעת כמה הם גדולים בז'אנר שלהם, אז היה מגניב לראות שהם עדיין אנושיים חחח והסטליסט היה מושלם, נהיתי מכל שיר ושיר, מכל רגע ורגע בהופעה הזו, אני לא צוחקת. החלק היחיד שקצת עיצבן אותי היה הכניסה למתחם, אבל חוצמזה היה פאקינג אדיר, אולי הכי אדיר שחוויתי, לא, רגע- זאת באמת ההופעה הכי טובה שהייתי בה. קמלוט היא להקה שמאוד יקרה לליבי, אצלי אין להקה אהובה יותר או פחות, אבל כן יש להקות שהשפיעו עליי ברמה נפשית, וקמלוט היא אחת מהן, אולי הזאת שהכי השפיעה עליי. טאריה השפיעה עליי שירתית, וקמלוט השפיעו עליי נפשית,לשמוע אותם תמיד מעודד אותי. כשהייתי בטירונות, בה 2 הידיים לא היו מספיקות כדי לספור את כמות התקפי החרדה שחוויתי. אז היו 2 דברים שהיו מרגיעים אותי- להסתכל על הירח בסוף היום, ולשמוע את קמלוט לפני השינה. זה נשמע הכי אימואי והכי גיל 17 אבל הם באמת עזרו לי להתמודד, היה משהו במוזיקה שלהם שממש עזר לי. בכלל היה משהו במוזיקה שלהם שממש כישף אותי, כבר כשהכרתי אותם בכיתה י''ב, הסגנון שלהם, שהיה אז חדש לי, היה ממש מיוחד בעיניי, וזה ככה עד היום. אני לא מעריצה אותם או משהו, אבל הם באמת אחת הלהקות שאני מעריכה ואוהבת מכל הלב, גם מבחינה נפשית. ולראות אותם היה ביג דיל בשבילי, במיוחד עם כל מה שעברתי בתקופה שנחשפתי למוזיקה שלהם, ועם זה שבזכותם גם נחשפתי לסגנון שלם, ובכלל המוזיקה שלהם שבאמת מיוחדת בעיניי. אני תמיד רציתי לראות כל להקה שאני אוהבת, תמיד התרגשתי לקראת הופעות של להקות שאני אוהבת שמגיעות לארץ, אבל כשהכריזו על קמלוט, ביחד עם ההתרגשות של לראות להקה אהובה, היה שם גם אושר, זה עשה אותי מאושרת. אני לא מעריצה את קמלוט, כי אם הייתי מעריצה אז הייתי אוהבת כל דבר שלהם לא משנה מה ומתנהגת כלפיהם בצורה פנאטית, ואני לא, עם כל מה שכתבתי עד לכאן עליהם- אני לא, אני שם נטו בשביל המוזיקה והחוויה, כל השאר על הזין שלי. אני חושבת שעם קמלוט זה יותר כמו התאהבות. התאהבתי במוזיקה שלהם (שוב, יש דברים טובים יותר ופחות, וגם כאלו שלא אהבתי בכלל), אבל בגדול אפשר לומר שזה מה שקרה לי איתם. לאורך השנים אני זוכרת שאמרו לי אינסוף פעמים שקמלוט בחיים לא יגיעו לארץ כי אין להם כאן קהל, וכי הם יקרים אחושרמוטה. וגם אנשים שהכרתי היו צוחקים עליי כי אני שומעת אותם, כי הם ''גייז'' ו-''להקה של גיל 17'', אז כבר ממש איבדתי תקווה, והרגשתי די לבד, כי עד אז לא ממש הכרתי אנשים ששומעים אותם, וגם היום אני לא מכירה הרבה- זה רק חבר שלי ועוד אולי 3 אנשים שקרובים אליי, עד אתמול, שזה באמת היה מטורף לראות שיש עוד אנשים שאוהבים אותם ככה. בכלל גם בלי קשר לאנשים ולמה שאמרו לי לא חשבתי שלהקה כמוהם אי פעם תגיע לפה, אז אתם בטח יכולים להבין כמה התרגשתי לשמוע שהם באים, ואתמול בכלל. אשכרה להיות שם, לראות אותם מולי, לשיר איתם את השירים. אין תחליף להרגשה הזו, ואני גם לא יודעת איך להגדיר אותה, אין דרך מבחינתי, זה משהו שקורה כשאתה שם. זה היה פסיכי לגמרי. אפילו הבעיות סאונד לא גרעו מהחוויה מבחינתי, כן הייתי סקרנית לשמוע את טומי בלייב (שהוא היחיד שלא שמעו כל כך טוב), ככל שההופעה התקדמה היו רגעים ששמעו אותו קצת יותר טוב, אבל עדיין כל כך נהניתי למרות הכל, כי הם נתנו הופעה מטורפת המופע חימום היה של Kobra and the lotus, שלא הכרתי כל כך לפני כן, הם עשו מופע אקוסטי שהיה מדהים ומרגש, ובהחלט עשה לי חשק להתמקד בהם. ובנוסף, קוברה מהממת ושרה מדהים, נדלקתי עליה קצת אחרי ההופעה אורי ואני פגשנו כמה אנשים שלא ראינו כבר הרבה זמן, וכאלה שלא ראינו ממש מזמן, אבל ממש, מישהי שהכרתי דרך הקבוצה של 30 סקנדס טו מארס לפני נצח בערך, ועוד ידיד של שנינו שלא ראינו כמעט שנתיים. כל כך שמלתי לפגוש אותם, היה כל כך כיף איתם- אלה אנשים שבאמת לא היה לי מושג למה הקשרים איתם התנתקו, ובמשך הרבה זמן חייתי במחשבה שזה אולי בגללי, ואני שמחתי לראות שהם דווקא רוצים לחזור לדבר כמו פעם, להיפגש, זה מדהים בעיניי, ככה לסגור איתם מעגל, להכניס אותם שוב לחיים שלי- כי אלה אנשים שבאמת היה לי רק כיף וטוב איתם. אז ישבנו לחכות איתם לקמלוט, ואח''כ גם סתם ללכת לקנות משהו. אז כן חיכינו ביחד מחוץ להוואנה כדי לראות אם קמלוט (וקוברה) ייצאו. זה אכן קרה, למרבה ההפתעה הם גם הסכימו לתמונות וגם דיברו איתנו טיפה. אז באמת שבמזל, יצא שהצטלמתי עם כל אחד מהם, זה היה ממש מגניב. אני לא תמיד רצה להצטלם עם להקות, אבל עם קמלוט הרגשתי שאני באמת חייבת, מתוך תוקף האהבה שלי אליהם, זה משהו שקיוויתי לו הרבה זמן, פשוט לפגוש אותם ולהגיד להם תודה- דבר שאני בשוק שקרה בכלל. וגם כי זאת מזכרת מגניבה מערב מגניב אז למה לא דבר נוסף שנעשה (גם במסיבת יום ההולדת לסבתא וגם בהופעה של קמלוט)- זה תמונות (אצל קמלוט יש המון תמונות, מה שידרוש ממני לפרוס אותן על גבי כמה פוסטים), גם אחרי סינון מאסיבי של התמונות מקמלוט- הגעתי מ-400 ומשהו תמונות שצילמתי ל-80 תמונות שהכי אהבתי, אבל כאמור, נחלק אותן ל-2 פוסטים לפחות. עד אז, הנה התמונות מהמסיבה של סבתא, וקצת שאריות מתחילת החודש-





הקרנות של הסרטים הדוקומנטריים שלנו

ז'אק



























