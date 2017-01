1/2017

How deep is your love

טוב אז 2016!

היית נפלאה אליי, אתחיל בהודיה גדולה. תודה, תודה !

זו אולי הייתה השנה המפתחת בחיי, נגלה אליי עולם חדש. עולם הרוח והצמיחה.

החיים שלי הם החיים שלי.

אני בת 23 בתחילת השנה האזרחית הזאת. שנה שבה זכיתי בעשרות חברים חדשים, נפשות חדשות שחדרו אל ליבי.

שנה שבה זכיתי בעצמי, בקבלה גדולה בלמידה יוםיומית גדולה ובשלווה, הרבה שקט בנפש.

שנה שבה היה לי את הסקס הכי טוב בחיי עד כה. שנה שבה רקדתי עד אין סוף, עשיתי מדיטציות, התחברתי לצ'אקרות.

שנה שבה כל תהליך מחשבתי הנו תהליך מודע ולומד.

שנה שבה למדתי להתחבר לגברים כבני אדם, שנה שבה סלחתי, קיבלתי וראיתי את בני המשפחה שלי, שנה שבה התחלתי ללמוד במכללה, שנה שבה הפסקתי להתבייש, שנה שבה בישלתי, אפיתי, עישנתי, עשיתי יוגה, שבה התחברתי לגוף שלי, שעשיתי איתו שלום. שהבנתי שאני שווה אין סוף בלי קשר למשקל שלי.

שבה התחלתי לקבל הכל בקלות ובחיוך, שנה שלא הפסקתי להתפקע בה מצחוק, ובעיקר להתחבר. להתחבר לנפשות. להקיף עצמי עולם טוב ומלא באנשים שמבינים אותי. שנה שבה נתתי לאגו לנוח וללב להפתח. שנה של שינויים, של פריחה שתמשיך לנצח.

2017, זו שנה שמעולם לא חשבתי עליה ואולי זה כל היופי.