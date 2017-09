ספר שירים שלי שהולחנו שהוצאתי לפני כעשור

אני אוהב יומנים – היומן שפתח לי את הראש הוא של בריאן אינו ושמו A year with swollen appendices הוא יצא בספר, לפני עידן הבלוגים.אבל הוא בלוג לכל דבר. אני אכתוב כאן מידי פעם דברים שאני חושב.

