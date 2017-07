קוראים לי דן ואני חולה מוזיקה

7/2017

המאמר החשוב מהיום של אלון עידן ב'הארץ' בנושא מוזיקה ככדור שינה,

https://www.haaretz.co.il/magazine/blacklist/.premium-1.4255964

התחבר למשהו שאני כותב בראש כבר שבוע, מאין דיבור קטן משלי על Music Lovers

'חולי מוזיקה בעברית בהעדר ביטוי טוב יותר.

את ההגדרה הטובה ביותר לביוטי הנ"ל מצאתי בUrban Directory , מדריך לביטויים חוץ מילוניים ממלאים את חיינו .

Music Lover

A person who not only loves their favorite music, but accepts all music, and does not insult other bands, singers, etc. If you truely love music, then you love all music, not just your favorite band or singer.

“Never underestimate a girl's love for her favorite band. Never think even for a minute, that she won't defend them to her death. Because it's not just the musicthat makes that band her favorite. It's the guys, the gals. It's the fans. People whom of which she has interacted with thanks to the band. That band might of saved her life, or just made her smile everyday. That band has never broke her heart and has yet to leave her. No wonder she finds such joy in her music.”



― Alex Gaskarth



This from a fellow music lover.

מעכשיו אתייחס לMusic Lovers כאל חולי מוזיקה שזה ביטוי מקומי והאמת שאולי נכון יותר מהביטוי באנגלי, למה? כי בשביל 'חולי מוזיקה' מוזיקה היא גם המחלה וגם התרופה. חולי מוזיקה רוצים להיות בקו הראשון של מה שקורה, וגם זה לא מספיק להם ( אולי עדיף שאגיד לנו), אנחנו רוצים לעשות את ההקשר, לחבר את מה שאנחנו שומעים כרגע אם מה ששמענו בעבר, ליצור את ההקשר התרבותי פוליטי חברתי של הסאבטקסט של השיר שאנחנו שומעים למה שאנחנו תופסים כ'העולם'.

היטיב להסביר את הנקודה קוואמי היקר בשיר שעיברת , גם המקור של אל סי די סאונדסיסטם נפלא, אבל אני חושב שקוואמי עשה עבודה מעולה פה ומעניין בהקשר של הדיון שלנו לראות את השם של מנהל גלגצ הנוכחי, נדב רביד בעמדת הפיק המוזיקלי של היצירה הנהדרת הזו שמנסה לפרק את החשיבות של דברים הקיצוניים יותר בסצנות המוזיקליות השונות ואת ההשפעה שלהם על התרבות

https://www.youtube.com/watch?v=ZBa4YOFQk-M

דוגמה לא פחות טובה אפשר למצוא בסרט המצוין 24 hous party people הדמות של טוני וילסון מסבירה מה החשיבות של הקהל המצומצם שהיה באחת מהופעות בראשונות של Gang of Four , האגדית, שאגב השפיעה לדבריו גם על ברי סחרוף כגיטריסט, פשוט מאד, כל אחד מ 42 האנשים שהיו בהופעות האלה הקים להקה או נהיה אדם משמעותי בעולם המוזיקה. לינק לקטע זה: