4/2017





בייבי שלי,

אני עוצם עיניים ומדמיין אותך.

אני מדמיין אותך מניחה את הראש שלך בעדינות עליי.

היד שלי עוטפת אותך, ואנחנו אחד.

אני מתגעגע כלכך. אני עוצם עיניים ומלטף את השיער ומריח את הראש הנעים שלך.

אני מלטף אותך בעדינות, ואז תופס אותך אליי, אוסף אותך אליי, כמו שהיית אומרת.

את חסרה לי כמו אוויר, יפה שלי. אני עטוף בחומות גבוהות גבוהות מאוד. אני חסום. אני נמק.





כמעט אף פעם לא לא שרת לי, חוץ מפעמיים,

פעם בדירה של דביר ופעם ששלחת לי הקלטה שלך.





כשממש קשה, והדמעות לא מפסיקות ליפול, והנשימות לא מצליחות להירגע,

אני מחפש את ההקלטה שלך ושר איתך.





את שרה כלכך יפה ועדין, המילים שלך גורמות לי לרצות לטבוע בכל הכאב הזה.

אני לא עומד בזה.





אני מצטער יפה שלי.

אני כלכך מצטער.

?Oh I beg you, can I follow

?Oh I ask you, why not always





Be the ocean, where I unravel

Be my only, be the water where I'm wading









You're my river running high

Run deep, run wild









I, I follow, I follow you

Deep sea baby, I follow you

I, I follow, I follow you

Dark doom honey, I follow you









He a message, I'm the runner

He the rebel, I'm the daughter waiting for you









You're my river running high

Run deep, run wild