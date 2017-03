אענה לך כאן, כי זה נוח יותר

3/2017

שיהיה לילה טוב, תמונות מופלאות,

מרגישים ורואים את השמחה שלך שם,

הלוואי ולא הייתי רואה אותן ואותם, יאן נכון? נראה קצת כמוני, תמונות יפייפיות שלו על הנדנדה.

והירדני? איך קוראים לו שאת שמה עליו את היד עם חיוך? לא חשוב

הלוואי והייתי מוצא את עצמי בקולאז' חייך, בעבר שאת נזכרת בו עם חיוך, חלק מהרגעים השמחים שלך ומאושרים,

אלה עם החיוך, אני מזוכיסט, וזו בוודאי אשמתי.

היחיד שלא גרם לך לחיוך על הפנים היפוך שלך זה אני.

מגיע לך לחייך ואני שמח בשבילך.

עוד הודעה שאני מצטער עליוה עוד לפני שנשלחה.

-

תוהה עם עצמי איך אהיית מרגישה במצב הפוך,

ואז מבין שלא היה קורה לעולם לעולם לעולם מצב הפוך שבו היית רואה תמונות שאני מעלה של בחורות בטיול,

כי אני לא חזיר.אני שמח שיש לי קלאס.

אני שמח שאמשיך ואעשה הכל כדי לעזור ולא לגרום לך להיות יותר עצובה ממה שאת.

אני שמח בוודאות הזו שיש לי, שלעולם אבל לעולם לא הייתי גורם למצב ההפוך. תמיד אשמור עליך, לא חשוב כמה תפגעי בי.

כן, אני מזוכיסט, ופעם אהבתי אותך.

חוזר לנשום נשימות ארוכות.....

Im Better than this