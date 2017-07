7/2017

אז ביקשתי מהענק תשובה ברורה להאם אנחנו ידידים כי ככה זה מרגיש לי, הוא שם אותי בפרנדזון והסביר שהוא לא מצליח להתקדם הלאה מאז האקסית ובכל פעם שיש התקדמות לכיוון זוגי הוא מתרחק. הגבתי בקצת ילדותיות וביצ'יות בסאבטקסט והוא נפגע והתווכחנו בהודעות קוליות. התנצלנו והסברתי לו שהוא נתן מסרים כפולים והוא הסכים ששם אותי על אש קטנה. הבהרתי לו שאני לא מחפשת ידידים חדשים והוא אמר שזה מבאס אותו, הוא נהנה לדבר איתי ושזה יהיה מוזר אם לא נדבר יותר.

לא התכתבנו יותר ואז שלחתי לו הודעה והוא ענה, ואחרי כמה ימים הוא יזם הודעה וקצת שיתפתי אותו בדבר שעובר עליי כרגע בריאותית. הוא הביע דאגה ואמר שיכולתי לספר לו גם לפני, אני אמרתי שהרגיש לי שהוא עסוק בלאו הכי. הוא הקליט לי ווידיאו עם שיעור הדרכה באיזה משהו שאני לומדת כרגע וזה היה מקסים מצידו, הוא כ"כ הטעם שלי שזה מתסכל. ברור לי שקשר רציני כבר לא יקרה פה. למעשה, שום קשר פרט לידידות.

אני יודעת שאני עלולה מצד אחד להפגע אם נהיה ידידים, אבל זה באמת קשר מטופש של התכתבויות והודעות קוליות וסרטונים.. זה לא שנפגש יותר. אני מודעת לזה שאני לחלוטין בקטע שלו מצד אחד, מצד שני אני יוצאת לדייטים ומשתדלת לתת הזדמנויות לבחורים חדשים כי אני מוכרחה להמשיך הלאה, נתקעתי עליו הרבה יותר מדי זמן והוא הכי הבהיר בעולם שזה לא הולך לקרות. אפילו לא סטוץ(!) דווקא הערכתי את זה שהוא לבסוף היה ישיר וכן כמו שדי ביקשתי ממנו שוב ושוב בעבר.

זה פשוט שהבחורים שאני יוצאת איתם סאחים מדי, או סתם לא הטעם שלי במציאות, או יבשים ולא מצחיקים.. הוא היה השילוב המושלם חוץ מהעובדה שהוא עצלן ולא יודע להתמיד בדברים שנדרשים כדי לנהל חיים תקינים, גם לא להתמודד יותר מדי עם דברים, וכן, בגיל 28 כשכבר מצפים למצוא את האיזון בין השטותניקיות והצחוקים לנורמטיביות. ברור לי שגם אם היינו מנסים, הפער בינינו גדול מדי. נכון שאנחנו נונסנס ויש לנו קווים משותפים, אבל הוא סטלן מדי, אפילו בשבילי, ולא באמת עושה יותר מדי ביום יום. זה היה יכול לשגע אותי אם היינו בני זוג היפותטים. אני אחת שיודעת גם להיות רצינית, החיים לא הותירו לי יותר מדי ברירות והייתי חייבת to get shit done. עדיין כזו. יותר מדי פונקציונלית ביחס אליו. זה באמת הזוי לי שהוא די חסר אמביציות, זה הכי לא אני.

אני תכף מתארגנת לדייט שיש לי הערב, דייט שבכלל לא מלהיב אותי אפילו אבל החלטתי ששווה לתת הזדמנות ולו רק בכדי להשתפשף בעולם הדייטינג.