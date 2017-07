7/2017

I've got feathers in my hair, I get high on hyonic weed

השבוע הזה היה באמת אחד הנוראים בחיי. אני מנסה לחשוב מה עושים מפה שלב שלב, בלי להלחיץ את עצמי. כבר בכיתי מספיק ונראה לי שהגיע הזמן לקום, לשפשף ברכיים ולאט לאט לטפל בבעיות הבריאותיות שלי. זה נפל עליי משום מקום, אני לא מרגישה שבא לי לשתף כאן, אבל אני מוכרחה לחשוב על עצמי יותר ולהלחץ הרבה פחות. היום יום חשוב, שוב בדיקות בפעם הרביעית בשבוע וחצי האחרונים. בערב מתוכנן לי ערב בנות מצומצם, אני מרגישה שאני מוכרחה לשתף את החברות שלי, שיהיה מי שינחם ויאמר מילים מעודדות. סיפרתי לננס והוא הפתיע אותי באמפתיה שגילה.. הרגשתי שזה באמת הדאיג אותו. אנחנו אמורים להפגש מתישהו הסופ"ש, במקום פומבי, שלא נעשה שטויות, ולתכנן טיול יחד. הענק.. ממשיך להיות דושבאג. ואני.. ממשיכה ליפול בטריקים הכי קלאסיים. הוא שלח לי לפני יומיים בלילה הודעות קוליות כשהוא מסטול לחלוטין. בכלל לא שמתי לב לזה, הייתי עסוקה בשיחת טלפון של שעתיים עם חברה טובה, 'דובשנית', ובין היתר היא דווקא נתנה לי בראש לגבי הענק. בקטע אוהב, מנוסה, היא יודעת על מה היא מדברת. והשיחה נגמרה והרגשתי הכי ברעל לחתוך את זה, להתעלם ממנו עד שאני אקבל הרגשה של רצינות ממנו, כי עובדה שכל החברות והידידים שלי, רואים את זה שהוא פונה אליי כי אני זמינה וכשנח לו וזה מעולה מבחינתו שאני על אש קטנה, נותנת לו תשומת לב כשבא לו. ההודעות היו מוזרות, הוא אמר שם משהו לגבי זה שהוא רב עם המשפחה, הלימודים, כל מיני. ובסוף הוא אמר שהוא רוצה להפגש איתי אחרי המבחן שלו בשבוע הבא, שהגיע הזמן ובא לו לראות אותי שוב ולעשות כל מה שצריך. זה היה נשמע כאילו במקום מסויים הוא אפילו עצוב להגיד את זה, כאילו הוא פשוט החליט עם עצמו שהוא מוכרח להתגבר על האקסית ושזה הדבר הנכון לעשות, לצאת לדייטינג. כמובן בהיותי קלולס, הוא הצליח להדאיג אותי ואמרתי לו שידבר איתי אחרי המבחן ושבא לי גם להפגש, ושאלתי אם הכל בסדר איתו כי הוא נשמע מוזר. הוא לא ענה מאז, נעלם שוב, כמו תמיד. אני כבר לא מתרגשת, אבל אני באמת לא יודעת איך נכון להתנהג איתו. פעם הוא זרק לי שלפעמים הוא לא שם לב לדברים וצריך להעמיד אותו במקום ושאני צריכה להיות איתו תקיפה.. זה הזמן? באיזו זכות אני יכולה בכלל להרשות לעצמי להיות תקיפה איתו? ועל מה בכלל? המאני טיים עכשיו זה לראות איך הוא יתנהג אחרי המבחן. אם הוא באמת יפעל לקבוע דייט והכל, אני די לוקחת אותו בערבון מוגבל עד שיוכיח את עצמו. חבל שאני לא גרה בת"א.. יש שם הצע רחב יותר של בחורים ובטוח הייתי מצליחה להכיר מישהו ביותר קלות. אני מחכה לערב בנות הזה, למרות שאסור לי אלכוהול בנתיים, אני מרגישה שאני חנוקה ומוכרחה לנקות את הראש..

