7/2017

I'm the son of the pioneer that got you near the sun

אין מילים לתאר את העליבות שאני מרגישה כלפי עצמי. הצצתי בפוסטים האחרונים ואין לי מושג מה בדיוק קרה שאני כותבת כמו ילדה בת 6. אין לי זין לכלום ואף אחד. בא לי שכולם פשוט יתפגרו כבר ואני לא אהיה טרודה יותר. אני מנסה למצוא מישהו, למטרה לא ברורה. בתקווה שזה יגרום לי להרגיש שלמה יותר עם עצמי, למרות שבתוך תוכי אני יודעת שזה בולשיט. ובלי קשר, אין בנאדם מספיק תלוש מהמציאות שירצה להכיל אותי ואת כל התסבוכים שלי. אבל שיט, זה קשה. הטינדר המטופש הזה, יש כ"כ הרבה מאצ'ים אבל הרבה בחורים לא יוזמים בכלל שיחה. וכשאני כבר מחליטה שאשלח, אני לא מוצאת אותם מעניינים במבט שטחי וראשוני. זה כאילו שאף אחד שם לא באמת שווה שאשלח לו הודעה. כי כמה אפשר לעבור שוב ושוב את ההותכתבויות האלו של ראיון העבודה? "מה את עושה בחיים? מאיפה את? מה למדת?" ג'יזס, תתאבדו כבר. למה גברים לא מתחילים עם נשים יותר כמו פעם? הננס עושה לי את הסיילנס טריטמנט, רק שזה לא מפריע לי. זה כנראה כי חפרתי לו על הענק ונמאס לו כבר. אבל מה אני אשמה שהוא עדיין ידיד שלי ואני מרגישה בנח לשתף אותו? עם מי עוד אתייעץ? אלוהים יודע שהחברות שלי מרוכזות בעצמן רב הזמן. הוא אשם שפתאום החליט שיש לו רגשות אליי. וול, פאק יו for making it complicated. והענק.. כבר הגעתי לרמה כזו של פתטיות, שאני באמת מתביישת. אני חושבת עליו המון, זה מחריד. אני נכנסת לחלון בוואטסאפ איתו, שמה לב אם הוא אונליין או טייפינג. אני קוראת שיחות ישנות שלנו. שומעת שוב ושוב הודעות קוליות ששלח, מחטטת בתמונות ששלחנו אחת לשני. אני פשוט מביכה. איכס. זה הכי לא אני, אלמנטים עצובים כאלו של אובססיה. אני לא מבינה איך הוא חדר לי לראש ככה, זה נוראי בעיניי. וזה לא שאנחנו לא מתכתבים יותר, אבל זה הפך להודעה-שתיים ביום, בשעות הזויות, זה בכלל לא שיחות רציפות יותר. ואני יודעת שאני חייבת להעיף אותו מהראש שלי, כי די, באמת שלא קרה כאן כלום מעבר לדייט אחד וגם זה היה בלי נשיקה, אז למה אני פשוט לא משחררת ממנו? אני לא מבינה מה האינטרס שלו להמשיך בכלל להתכתב איתי. הוא רוצה אותי כידידה? כי בבירור הוא לא רוצה סקס, אחרי שרמזתי כבר.. וקשר רציני הוא די אמר שלא יקרה בגלל השטות שלו עם האקסית. הננס בכלל אומר שהוא כנראה רוצה ממני סתם תשומת לב כשנח לו. וכן, יש מצב שהוא צודק. למרות שזה מטופש בעיניי.. למה שמישהו ירצה תשומת לב ממישהי שהכיר בפאקינג טינדר?! זו לא המטרה של האפליקציה בכלל, בנאדם. יש פה בחורים עם תובנות בקהל? דיברתי עם חברה לגבי הענק ואמרתי לה שכל מה שאני רוצה ממנו זה סקס, לסמן עליו וי. שנהיה יזיזים. היא אמרה שזה לא נכון, שאני כנראה רוצה יותר אם אני מתעקשת עליו. אבל היי, זה באמת יותר מדי לבקש לשכב עם מישהו שיש לך כימיה איתו, שאת נמשכת אליו פיזית, שמצחיק אותך, שהוא חכם ושנון ואינטיליגנט בעינייך? אלו לא דרישות לגיטימיות ליזיז? מה אני כבר יודעת. apparently nothing.

