5/2017

you don't truly know someone until you fight them

המשפט הזה עלה בזמן שאני צופה במטריקס רילאודד. חשבתי לעצמי שיש בזה משהו אמיתי ונכון, אחרי הכל, בין אם מדובר בוויכוח, ריב או תקיפה, אפשר ללמוד הרבה על הבנאדם שמולך לפי הצורה בה הוא מגיב ומתנהג.



זה הוביל אותי לחשוב על הריב האחרון שלי עם ברקת. בגלל שהיא חושדת שאני מחבבת את הננס, היא הרשתה לעצמה לומר לי שלא משנה מה יקרה, היא יכולה לעשות עליו מניפולציות ואם רק באמת תרצה הוא יהיה שלה לא משנה מה. בתכלס, אני לא באמת מעוניינת בו ברמה הרומנטית, אני רק חושבת שיש בינינו נקודות משיקות, מה שעוזר לי קצת להבין איך אני נראת מהצד, אבל עצם הבחירה בלצאת מתריסה ומתנשאת אומרת עליה הרבה. הרי אם היא הייתה מאמינה שאין לי באמת עניין אמיתי בו (אע"פ שהבהרתי לה את זה מס' פעמים), היא לא הייתה טורחת to shove it in my face. הרבה פעמים אני מרגישה שהיא מנסה להתסיס בכוונה, to provoke.



דרך ההתמודדות שלי איתה עברה טרנספורמציה עם השנים: בעבר הייתי סותמת את הפה כי ריחמתי עליה, ניסיתי למצוא הצדקה לאיך שהיא מתנהגת, מקבלת כל מה שהיא אומרת. בשלב הבא לקחתי את הארס שלה ונתתי לו להרעיל אותי: זה הביא אותי למצבים בהם הייתי מגיבה בבכי ותסכול שנבע מחוסר אונים. הרגשתי שאני מעדיפה למות ולא להתמודד איתה, לא הבנתי איך אדם יכול להיות כ"כ מנותק מהמציאות, כ"כ מרוכז בעצמו אע"פ שניסיתי להסביר לה בצורה רציונלית את ההתנהגות שלה וההשלכות עלי בין היתר. הגלגול הבא היה אפאתיות, גישה של whatever והתעלמות עד הקריזה הבאה שלה. כיום האסטרטגיה בה אני נוקטת היא לומר לה בדיוק מה אני חושבת עליה, בלי לברור מילים ובלי לעגל פינות. היא כ"כ רגילה שכולם מתנהלים איתה בגישה של לצמצם נזקים, ללכת על קליפות ביצים, להסכים איתה בתירוץ של רק לא להכעיס אותה. מודה, נשבר הזין, אז עכשיו אני מה שנקרא, "לא דופקת חשבון". התעלמות והתנהגות כאילו הכל כרגיל עוקבות את מטח הביקורת שאני מפנה אליה. וזהו בעצם. היא נרגעת, חושבת על הדברים, לעיתים רחוקות מתנצלת באופן כנה. לעיתים קרובות לא מתנצלת כלל. ואז יש שקט ממנה, עד שהיא מנסה שוב להתקרב אליי.



וזה ברור לי שאין לה כמעט אנשים שבאמת יכולים להכיל אותה באמת, זו גם הסיבה שהיא מגששת את דרכה חזרה אליי לאחר כל פיצוץ כזה. היא בחורה מאוד כריזמטית וחברותית, מאוד רעשנית ומושכת תשומת לב- כל מה שהפוך ממני בעצם. אבל עובדה שבטווח הארוך אנשים מזדיינים לה מהחיים כי אין שום סיבה להשאר במקום בו מתעללים בך. hell, בעצמי הייתי מזדיינת לה מהחיים אם לא היינו קרובות משפחה, למעשה, אין לי שום חברים או אנשים בחיים עם גישה כמו שלה, אני מגלה אפס סבלנות להתנהגות כזו. אבל פה, אין לי באמת בחירה, לנתק איתה קשר זה לא ראלי, אני רואה אותה כל הזמן, משפחה וזה.

הקשרים הרומנטיים שלה לאורך השנים, היו עם אנשים בעלי מאפייני אישיות זהים: אנשים עם חוסר ביטחון, בלי נסיון בזוגיות, כאלו שחיים עם תחושת אשמה, שהם לא שווים יותר מדי. תלותיים. ולה יש דפוס שחוזר על עצמו, לבחור שוב ושוב באנשים האלו, מתוך הרצון לשלוט בהם, להתעלל בהם, לגרום להם לצאת מדעתם. היא פושרית של גבולות, בודקת עד כמה רחוק הם מסוגלים ללכת: והם יספגו את הכף הסוטרת במחזוריות מצידם, שוב ושוב, מאיזה מניעים? אני לא באמת יודעת. אבל דבר אחד ברור לי, אף אחד מהקשרים שהיו לה סו פאר הוא לא קשר בריא פרופר, כזה שמקדם את שני הצדדים, שיש יכולת של קבלה לצד התפתחות, לבלוב לצד פשרה.



ברור לי שהאנליזה שאני עושה היא לא אובייקטיבית ושבתכלס? היא גם לא הוגנת לחלוטין. אבל לא באמת אכפת לי. מבחינתי אני סיימתי לגלות אליה סבלנות ורכות. אני מתמודדת איתה בצורה דומה לזו שהיא מתמודדת עם אחרים, נותנת לה תמונת ראי. גם ברור לי שמאחר ולא באמת עברתי קשר רומנטי משמעותי, אני לא באמת יודעת מה קורה בזוגיות אינטימית אמיתית, אבל דבר אחד אני כן יודעת, וזה שהזוגיות שהיא עברה עם אנשים שונים, היא כל מה שאני לא מחפשת ולא אהיה מוכנה לקבל בקשר.



