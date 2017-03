3/2017

החלטתי שהשנה הזו אני אלמד לחשוב על עצמי לפני הכל. אחרי שנים שסתמתי את הפה, התפשרתי, בלעתי את הצפרדע- זין, לא עושה את זה יותר. מחליא אותי כמה אנשים סביבי לא מסוגלים להתמודד עם השינוי הזה, אולי מתוך איום? קנאה? העובדה שאני רוכשת לאיטי בטחון עצמי ויש לי קצת יותר מה להביא לשולחן? חלקם מנסים במגוון מניפולציות לגרום לי להרגיש רע, אבל אני לא אכנע לזה יותר, thats the old me.