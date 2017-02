2/2017

מרגישה קצת רע שמהרתי לחשוב לאחרונה שהחברים העיקריים שלי מתנשאים ושטחיים ואין להם מושג בשיט בכלום. לא תמיד אני צודקת ולא תמיד הכל נע סביבי ונגדי, אני צריכה להפנים את זה. יצאתי היום עם תובנה חשובה מאוד וזה אומר שהשנים הבאות הולכות להיות לא פשוטות. אני כנראה אצטרך להתכלב אבל וואלה, למרות שהמטרה היא מלכתחילה לא פשוטה או קלה היא הצעד הכי מחושב ונכון לטווח הארוך.

התקליטן לא מפסיק לחפור לי. הוא מציק לי בנוגע למפגש ולא מבין רמזים, אני חוששת. לא בא לי להפגש איתו, הוא לא מרגש אותי. ולא, זה לא עוד מקרה בו אני שוללת על הסף מבלי לתת הזדמנות, זה פשוט שהוא כבד עליי עכשיו ואין לי כח לשבת איתו ולשמוע חפירות או יותר גרוע, לחפור את סיפור חיי. זה פשוט שזה לא מעניין אותי כרגע, בכלל. לא בא לי להכיר אותו לעומק ואני כבר לא יודעת איך לרמוז לו את זה בצורה יותר מובהקת. בא לי לומר לו, תבין, זה לא אתה זה פשוט שנשבר לי הזין להסביר ולהצטדק ולעורר הרמת גבות, פליאה או התרשמות עמוקה, כאילו שמצאתי תרופה לסרטן. האם לבקש לחיות חיים נורמלים זה too much to ask for? נמאס לי לדפוק חשבון לכולם והבטחתי לעצמי שהשנה הזו תהיה השנה שבה אהיה אגואיסטית.

אם כבר בחורים, אז מי שבאמת מעניין אותי זה הגבוה מהעבודה. לפני שבועיים קלטתי חברה בעבודה, נקרא לה סאני, מביטה עליו במבט מלא משמעות וזה גרם לי לקנא. עד כמה זה פתטי? מאוד! אני יודעת. זה בעיקר כי היא כל הזמן מחפשת בחורים חתיכים חדשים במחלקות השונות.. והיא בעצמה נראת טוב. כל פעם שמזדמן לי לדבר עם הגבוה, ודווקא חברה אחרת מצטרפת, אקרא לה הג'ינג'ית, אני מרגישה שהיא קולטת עד כמה האינטונציה שלי משתנה ואיך אני פתאום מבלי לשים לב משחקת עם השיער, מצחקקת ומחייכת בבושה. זה כמובן נעשה שלא במודע ולא בשליטה, רק אח"כ אני קולטת כמה מטופשת אני בטח נראת מהצד. בלי קשר, זה סתם מטופש ואני צריכה למצוא עניין בבחור שימצא בי עניין באופן הדדי. אבל מה הסיכוי שזה יקרה?