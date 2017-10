10/2017



ואז הוא מגלה לך שהוא חולה נפש. לא רציתי לשפוט. באמת לא רציתי. אבל זה הכניס אותי לחרדה תהומית כל כך ופחד.

אני לא צריכה את זה.... אני יודעת שלא. אני צריכה יציבות. מישהו שארגיש איתו מוגנת. מכיל. אוהב. ולא לוחץ...

לא משנה כמה כיף וחיבור יש בינינו. I NEED TO CUT IT



-



עצוב לי שאני אפילו לא הייתי אופציה בשבילך, אבל השתמשתי בך בכל כוחי כמשענת, בכעס, על זה שאתה לא רואה אותי.

וזה מוזר כל כך שאני מרגישה דברים בעוצמה. כואב לי לחשוב שתהיה עם מישהי אחרת. כואב לי לחשוב שאני יכולה לאהוב אותך, כי אני לא רוצה.

וזה כואב לי בכל הגוף. שורף. רגשות כל כך חזקים למישהו שאני אפילו לא אוהבת. רק יכולה לאהוב. זה מפחיד מידי. אני לא רוצה לאבוד שליטה.

גם ככה שום דבר לא יציב אצלי. אני יודעת מה אני צריכה, אבל בכל פעם שאני בהצפה רגשית אני מאבדת את זה לגמריי ונכנסת לדיכאון.

ואתה הפכת להיות הבן אדם שהכי קרוב אליי. זה כל כך לא בריא. אני חייבת להפסיק להגיד שאני אתאפס על עצמי ופשוט לעשות את זה.

לא בהכרח להתנתק ממך לגמריי, אולי כן, לא נראה שזה בכלל מזיז לך אם כן. וזה גם קצת כואב.

אבל אין ספק שאני צריכה להתרחק ולטפל בעצמי. אותך לא יהיה לי, ואולי אפילו זה לא קשור לאהבה.

כי אני גם לא חושבת שאתה מה שאני צריכה. אני רק זוכרת איך גרמת לי להרגיש, בעוצמה, שאני אוהבת ומכירה אותך, וששורף לי לאבד אותך.

אני לא יודעת איפה ההגיון כאן.



-



התחלתי טיפול ואני מרגישה שבאמת זה עוזר. אני מקווה...