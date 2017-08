8/2017

אני לא מבינה כל כך. כי היא אמורה להרגיע אותי ולא להכניס לי חרדות. אז מה אם אני פגיעה?כולם פגיעים בסופו של דבר. להיות פגיע זה כל כך מרתיע? למה זה משהו שיכול להבריח או להיות כל כך קשה להתמודד איתו?אני הרבה יותר מזה. זה לא כל מי שאני. אוף, חבל כל כך חבל. שאני זורקת את השנים הכי יפות שלי על סמרטוטים.אני לא מצליחה להירדם אז אני אכתוב, היום בדקתי בדים לשמלה לאירוע. מצאתי שמלה מדהימה. ומצאתי בד זהה!מה. הפאקינג. סיכוי? ועוד הצלחתי לשמוח מזה. כשאני במצב רוח מחורבן אני די אדישה להכל.היום הרגשתי יותר רעננה וחזקה. ואפילו זה הצחיק אותי, שאלוהים..אוהב אותי? שקארמה.. קיימת.ניסיתי לדמיין את הפנים המיוזעות של מר שמוק כשהוא רואה את הפרצוף שלי. ועלה עליי חיוך,ושרתי שיר של אלטון ג'ון, בנחלת בנימין. אני כמעט אף פעם לא שרה בקול, ובטח לא ברחוב, ככה סתם.היו כאלה שקצת הסתכלו אליי אבל לא הזיז לי. ובכל מקרה, אלוהים אוהב אותי. כי אני הרגשתי רע.ויום אחרי שהרגשתי ממש רע, היה לו פנצ'ר בגלגל, והוא גם הלך לבית חולים כי נפצע ברגל.אבל בכל זאת נתתי לו הזדמנות. אני שמחה שבדקתי אותו. אני שמחה שלא נכנסתי איתו לקשר הרסני.וטוב, זה מאחורי. מי כמוני נופלת וחוזרת חזקה יותר...הוא גם ככה שיעמם אותי, ואני חושבת שאם היה לי טוב איתו, לא הייתי כל כך בדיכאון.למרות שאיפשהו הרגשתי שאני חיה, אם כי זה לא היה בגללו, אלא בגללי,כל התוכן בא ממני, והספיק לשנינו. אבל אני לא נרקיסיסטית וקשר מתאים ל2 ולא ל1.אני זוכרת שבפעם האחרונה שנפגשנו, זה היה לאיזה תערוכה, שהוא רצה ללכת.אני לא רציתי כל כך להיפגש כי כבר נפגשנו "אתמול" ורציתי להיפגש עם חברים אחרים.(בסוף נפגשתי עם 3 חברים שונים בשעות אחרות +איתו).אני לא מבינה, אם הוא לא רצה אותי, למה הוא לא חתך את זה?ואיך זה שהוא התעניין בי כל היום, כשהוא קבע להיפגש עם ה"פילגש"?שלח הודעות, 10 דק' לפני שאמור להיפגש איתה.אני לא מבינה. האכפתיות הזו נועדה לכפר על ה...בגידה?זה לא ממש בגידה, אבל הרגיש ככה. ולא היה מוסרי.בכל מקרה. אני זוכרת שהיינו ברכב שלו. וקבעתי להיפגש עם חברה. היא אמרה שהיא תגיע רק עוד שעה.אז אמרתי לו "טוב, אז יש לנו שעה להתנשק" והוא התקרב וישר נישק אותי.האמת שלא ציפיתי, כי הוא לא ממש יוזם. ואז השענו את הכסאות של המכונית לאחור.והתנשקנו. התקרבו אנשים וצחקנו. ואז..... גם הסתכלתי בפלאפון על קבוצת "נקנקיות או רגליים"ועברנו על כל התמונות כשאנחנו מנחשים, תוך כדי שאני מתפוצצת מצחוק והוא שואל איזה סמים לקחתי.אני נהנתי מעצמי, מהסיטואציה. הוא מידי פעם צחק כשאני נקרעתי מצחוק.אבל היה כבוי, הרגשתי שהוא לא שם איתי לגמריי. אני נהנתי מעצמי במהלך החודש הזה.בעיקר מעצמי."Everything you are lookng for is already within you"קניתי שווארמה. לא אכלתי שווארמה מלא זמן. לא שזה האוכל האהוב עליי. אבל גם היום בקושי אכלתי והיה כבר 8.איזה מישהו שעמד מחוץ למסעדה הסתכל עליי כשהסתכלתי על התפריט שהיה תלוי על הקיר. ניסיתי לבדוק אם יש משהו מעניין.התלבטתי אם להכנס כי היה לבחור שהסתכל עליי מבט קצת מפחיד, והוא לא הוריד ממני את המבט, כיאלו שהוא הולך לתפוס אותי או משהו.נכנסתי למסעדה והוא נכנס אחרי, שילמתי על המנה בכניסה ואז מוכר שמנמן עם חולצה לבנה גדולה שבקושי יודע עברית קלט אותי בדוכן.באתי להגיד מה אני הזמנתי והוא חשב שלא הזמנתי עוד, וגם ביקש ישר את המספר שלי. בחור שני שעבד שם, שם לבשאני לא מרגישה בנוח מהסיטואציה והוא אמר לו לעזוב ושהוא ישרת אותי, ושאני אקבל את זה בחינם.הם קצת לא שמו לב שאני כבר שילמתי, אבל לא נורא. קיבלתי עוד חצי מנה שלא אכלתי.אבל היה בזה משהו נחמד, כמו להרגיש מה זה אישה והיכולת של לקבל דברים ולסובב אחרים בקושי במבט.ושוב, אני לא מבינה למה הוא השקיע בי כסף וזמן... ולמה. גאד למה. בא לי להקיא. פשוט להקיא.הסיבה היחידה שרציתי לנסות איתו למרות שהוא היה כל כך סגור זה בגלל שהשקעתי בו זמן.וגם, כדאי לא להרגיש שפספסתי משהו ולא נתתי הזדמנות. כי כן רציתי להכיר אותו יותר.אבל טוב, כנראה שחשפתי מי הוא. לא אבדה גדולה כל כך.ובכל זאת מעניין, אם הייתה לי האפשרות, כשהרגשתי כבר בדייט ה3 כמה נורות אדומות, אם הייתה לי את האפשרות למחוק הכל עד לשם ולברוח,הייתי עושה את זה? או ממשיכה עד לאן שזה הגיע. הרי למדתי ולא סבלתי במיוחד. למדתי להפתח יותר, להיות כנה, לשתף.ועם זאת קיבלתי סכין בלב. זה לא שנקשרתי, שרציתי אותו באמת. זה הנכונות שלי שהייתי ככ פגיעה בפניו, ורציתי באמת באמת להכיר אותו.למדתי גם פאקינג להשתחרר. להיות אני פתוחה. אבל זה גורם לי להיות בספק, שאולי.. אולי. לא כדאי?אני הרגשתי שאני מאוד אני ובנוח ושסמכתי עליו. לכן זה פגע מאוד. אומנם לא הייתי גירסא כל כך מוצלחת שלי, והרגשתי שהוא לא מכיר אותי כל כך,או מספיק, בשביל להעריך אותי. אולי גם כי שנינו שידרנו על גלים שונים לחלוטין.וגם פעם ראשונה שהייתי אצלו, כאבה לי הבטן. אני חושבת שהרגשתי פשוט שמשהו לא בסדר.בא לי להקיא מלחשוב שהוא היה ככה עם כמה בחורות. איכס. אני רק מקווה שלימדתי אותו לקח.

Chameleons don't change their color primarily for camouflage, but rather because of mood,

temperature and communication. you have a chance to make a turn and change everything

in a blink of an eye. Move with the flow and avoid your natural state of static observation.

If you shake things up, move, and keep changing everything that doesn't feel right,

you will be so lucky to find what you always wanted to at the end of your road.

This week's affirmation: “I dispose of waste.”