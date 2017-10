כינוי:

מין: נקבה







מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 10/2017 9/2017 8/2017 7/2017 6/2017 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016 11/2016 10/2016 9/2016 8/2016 7/2016 6/2016 5/2016 4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 12/2015 11/2015 10/2015 9/2015 8/2015 7/2015 6/2015 5/2015 4/2015 3/2015 2/2015 1/2015 12/2014 11/2014 10/2014 9/2014 8/2014 7/2014 6/2014 5/2014 4/2014 3/2014 2/2014 1/2014 12/2013 11/2013 10/2013 9/2013 8/2013 7/2013 6/2013 5/2013 4/2013 3/2013 2/2013 1/2013 12/2012 11/2012 10/2012 9/2012 8/2012 7/2012 6/2012 5/2012 4/2012 3/2012 2/2012 1/2012 12/2011 11/2011 10/2011 9/2011 8/2011 7/2011 6/2011 5/2011 4/2011 3/2011 2/2011 1/2011 12/2010 11/2010 10/2010 9/2010 8/2010 7/2010 6/2010 5/2010 4/2010 3/2010 2/2010 1/2010 12/2009 11/2009 10/2009 9/2009 8/2009 7/2009 6/2009 5/2009 4/2009 3/2009 2/2009 1/2009 12/2008 11/2008 10/2008 9/2008 8/2008 7/2008 6/2008 5/2008 4/2008 3/2008 2/2008 1/2008 12/2007 11/2007 10/2007 9/2007 8/2007 7/2007 6/2007 5/2007 4/2007 3/2007 2/2007 1/2007 12/2006 11/2006 10/2006 9/2006 8/2006 7/2006 6/2006 5/2006 4/2006 3/2006 2/2006 1/2006 12/2005 11/2005 10/2005 9/2005 8/2005 7/2005 6/2005 5/2005 4/2005 3/2005 2/2005 1/2005 12/2004 11/2004 10/2004 9/2004 8/2004 7/2004



הבלוג חבר בטבעות:

<< הטְבֳּעָת השוֹלתֶת >> ± נקבהRSS: לקטעים

10/2017

I'm so happy 'cause today I met my friends

(מישהי ראיינה אותי, העבירה לי שאלון עם כל מיני שאלות שרלוונטיות לתופעות של דיסוציאציה, ובסוף אמרה שהיא בטוחה שהקבוצה תתרום לי רבות, והופ! בקרוב קפיצה למים, נראה לי. במקביל, הלכתי ליום ההיכרות עם שיטת סאטיה, ואם זה לא מספיק, יש גם שיטת טיפול נוספת שנחשפתי לקיומה שנקראת act שנשמעת דומה אבל קצת פחות מעולה מסאטיה. צריכה לקרוא על כל הדברים האלה, לאט לאט).



הלילה פגשתי את הזהוב, אחרי שבועיים שבהם לא התראינו.

אני ממשיכה להיות הלומה באופן שבו זה תופס אותנו לא מוכנים:

״עד שלא נפגשנו לא הייתי מודע כמה התגעגעתי״, הוא אמר, לראשונה, וחימם את לבי,

אבל הייתי חייבת להתווכח עם זה קצת, לא ה*כמה* הוא מה שמפתיע אותי, אלא ה״איך״.

לפני כמה שנים היתה לי חיילת שהשיר האהוב עליה היה ״הוא יבוא אלי כמו קיץ, בלי היסוס, בבת אחת, ויהיה לי חם. הוא יבוא אלי כמו מים״

וזה ככה. עבורי. הוא מתחת לידי וזה כמו כוס של מים שנשפכת עלי, פתאום, הכמה שזה היה חסר לי. הכמה שרווח לי תחת ידיו. אבל בכל זאת לא בדיוק הכמה, אלא האיך. קשה לי להסביר, והוא צוחק.

זה כל כך מיידי שאני מופתעת שזה לא עושה שום קול בעולם, שום גלים. איפהשהוא הגוף שלי שומע ״בום״.

מרוב צורך לא להסיר את העיניים זה מזה אנחנו לא פונים אפילו הצידה במשך כל השעות שלנו יחד, חוץ מזמן השינה עצמו.

נעים בין דחיפות לנעימות, בין אקטיביות לעצלות.

הגוף שלי מצטלצל כולו,

משאיר אותי מצחקקת צחקוקים קטנים שעיקרם אי יכולת להכיל בלי לגאות קצת.

בחלק אחר מהזמן אני מהמהמת.



לפני השינה אנחנו נושקים שוב וכל הקורה לנו ממשיך להסתחרר בתוך הנשיקה הזאת,

כמו דג באקוואריום, אני יכולה לראות את הערב שהיה מכל צדדיו.

זה מרגש אותי, טעם עמוק של פליאה והיכרות והתרגשות ומנוחה.

ציפיתי לנשיקת לילה טוב וקיבלתי משהו שבכלל לא הזמנתי, ואני ממשיכה להרגיש כל כך בת מזל.



בת מזל? הוא מרים גבה לבחירת המילים שלי: לי פשוט טוב.



הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי , 22/10/2017 16:04