If you'sre happy and you know it

אתמול היה גיקדום וזה אומר שמאד בקלות אפשר להצביע על הפעם האחרונה שהייתי שמחה, as simple as that. היינו מעטים ואיכותיים וישבנו וצחקנו והתכרבלנו. היה מצחיק לראות את חברתי שבכתיב-חסר אורבת לקום האנשים שעל הספות כדי לתפוס להם. זה גורם לי להרגיש שאני לא לבד בעולם עם המטרות המשונות שלי. עוד, אני מרגישה, שעם הזמן אני מתרגלת לעוד אשה אחת לפחות שקודם לכן לא היתה חפיפת חברויות בינינו, והיא מתרגלת אלי, וזה נחמד. בגיקדום הזה כמעט לא חיבקתי את הזהוב, וזה היה מפתיע וגם בסדר גמור. בסופו של דבר יצא אחד הבריסטים ואמר לנו שהשכנים מתלוננים על הרעש והתקפלנו. בשבוע שעבר היתה מסיבה של קהילה אחרת, שפעם השיקה לגיקדום והיום פחות, והייתי מוזמנת אליה ולא הלכתי. זה חופש שמקרוב בא, להחליט שאין לי רצון להשקיע את האנרגיה בללכת למפגשים שאני לא יודעת מי יהיה שם שאני אוהבת באמת. היתה מישהי, אהובה אבל עסוקה, שהיה כתוב באירוע שהיא תבוא, אבל זה היה עבורי מעט מדי, וויתרתי. ג׳ דווקא הלך, אבל איתו היה לי הסדר שהוא יחזור לחבק אותי בלילה, וזה באמת היה סידור מצוין כי הוא חזר במצב רוח טוב ופטפטנו בלילה לפני שנרדמנו שוב, והיה לי כח אליו, במיוחד במיוחד כי לא הותשתי קודם במסיבה. ואז בין שג׳ הלך לבין שהוא חזר, צלצלה האהובה-אבל-עסוקה לשאול אם אני שם. שמחתי מאד לראות את שמה על המסך שלי, אבל לא היו לי חדשות טובות מדי בקשר להמצאותי שם. ״את חושבת שלא מספיק מגניב שם?״ היא שאלה ואני נאלצתי לומר לה שאכן. ״אבל ג׳ שם ועוד מישהי שאני מוצאת די מוצלחת״, עדכנתי אותה. כשג׳ חזר הוא עדכן שהיא התקשרה למישהי ההיא, שאלה אם לבוא, ההיא כמובן אמרה לה בטח, בואי, ואז היא לא באה. אז לא הפסדתי כלום במסיבה הזאת, בעצם. אולי חוץ מהירושלמי, רגע לפני שהוא הופך לאבא במשרה מלאה. בכל מקרה, אתמול בצאתי לגיקדום ראיתי שהאהובה-אך-עסוקה פרסמה איזה סטטוס, ועוד זכרתי שיש לי בעצם את הטלפון שלה, אז סימסתי ״גיקדום הערב?״ והיא ענתה ״אני כבר פה״ ״אומייגאד אני בדרך!״ עניתי, ובמקום ללכת לשם שעה ברגל תפסתי אוטובוס כדי להקדים :) איזו הצלחה! זכות ושמחה. כל כך הרבה פרגונים ונעימים. מדוע לא יבוא פורים כל חודש או חודשיים?

29/3/2017