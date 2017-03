If this world makes you crazy and you've taken all you can then

3/2017

You call me up, because you know, I'll be there.

And I see your true colors, shining through





בגילי לאמא שלי היתה עבודה והיא היתה באותו מקצוע כבר 12 שנים.

קצת מפחיד לחשוב על זה.

אני קוראת עכשיו ספר שנקרא ״איך להצית אש ולמה״ (רק באנגלית).

שירי נתנה לי אותו, והיה כאן משפט שתפס אותי, בתוך תיאור של מקום נטוש:

That it is abandoned means: it is not being used against you, like the rest of the city

ונראה לי שאני קצת מזדהה עם הסנטימנט. פתאום-עכשיו-פתאום-היום, אני לא בטוחה שאני רוצה להיות אזרח מועיל בחברה.

זה ודאי יעבור לי ;)





אני עובדת רע עם הקהילה כרגע, על ידי להשקיע המון משאבים, להתרוקן, ואז להבריז מדברים, וחוזר חלילה.

הייתי כ״כ עייפה בסוף השבוע הזה, שישנתי ממש טוב כל הלילה ואז נכנסתי חזרה למיטה אחרי הביקור אצל סבתא, וישנתי עד ארוחת הצהריים.

הרגשתי כמו בטירונות…

אמן

הלוואי

יאללה שיקרה

שאנשים יבואו אל המקומות שאני בהם

ויגידו ״אנחנו צריכים אותך ומתגעגעים אלייך״.

כל אחד בנפרד עד שאתחיל להאמין בזה

ופחות אצטרך עדויות כתובות.