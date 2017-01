כינוי:

1/2017

here comes the sun

הבוקר היה לי מיוחד. כלומר, החלק של ת"א היה כרגיל, לקום בחושך, להתארגן, לצאת. אבל זה שהזריחה כבר מקדימה בכחמש דקות יחסית לשיא החורף מביא לזה שכשאני הולכת בין האוטובוס לאוניברסיטה, בבאר שבע כבר יש שמש על המדרכה והבניינים וזה מחייך אותי נורא, חיוך של הקלה ושל טעינה. אתמול הייתי בכרבוליה נוספת ואני אוהבת את זה ממש. הפעם בא לשם הרחובותי, (שהוא מאהב שלי בקטנה,

ושנפגשנו בכרבוליה ואחרי זה התחברנו כי שמו אותנו באותה מיטה להתחבק) והיה *כל כך* נעים. הגוף שלי עדיין צמא גם למגע שהוא לא תמים, אבל ליטופים של בלי-כוונות מאפשרים בתכל'ס יותר ליטופים לפרק זמן. המסקנה העיקרית שלי מהערב הזה היא שאני צריכה לפגוש אותו לעתים קרובות יותר. חוץ מזה ראיתי שלבקש סוג מסוים של מגע הביא לזה שיהיה לי ממש ממש נעים, וןמצד שני לסבול בהתחמקות אי נעימות הביא רק לאי הבנה, וצריכה להתאמן על לסרב ישירות בפעם הבאה. היה מישהו שרצה לדבר איתי, וזה היה קצת מצחיק כמה שלא רציתי. מסכן, הוא הרגיש שהוא מציע לי כמה מתנות מידע, ואני הרגשתי שאני לא צריכה שום מידע ובטח שלא להביא את עצמי לפגוש ת'בנאדם בשביל זה נופנופנופ יש כל כך הרבה אנשים שאני רוצה לפגוש קודם בסוף היום הזה, בקצה של המון המון תחב"צ, יהיה לי ג' שלא ראיתי כל שבוע שעבר כי הייתי חולה ועוד שבוע פחות יום MJ שוב מגיעה לארץ :)

