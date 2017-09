9/2017

wish you were here

כולם נסעו, נוסעים, יסעו. אני פה. באותה שגרה. עבודה, שינה קצרה מידי, לימודים, התמוטטות, עבודה, לימודים, התמוטטות, עבודה,עבודה, עבודה... וחוזר חלילה כל שבוע אני אומרת לעצמי עוד קצת. זה נהיה לי קשה להסתכל על השבוע שלפניי אז אני חיה כל יום בפני עצמי וכל יום משכנעת את עצמי לקום מהמיטה ולעשות את הכל שוב. אני מותשת. אני גמורה. פיזית, מנטלית. אני כל כך צריכה הפסקה מהגלגל הזה שאני רצה עליו ואני לא יודעת כבר למה אני רצה ואיך עוצרים ואיך יורדים זה יותר מידי ומהר מידי ותעזרו לי אני רוצה לרדת. אבל אף אחד לא רואה שאני ממוטטת שבכל רגע נתון אני על הסף. על הסף של להישבר, של לבכות, של להירדם, של להתפוצץ מעצבים כי מרוב תשישות אני כבר לא מסוגלת להכיל. והתחלתי לשנוא את כולם על זה שהם מדברים איתי בכלל כי אני לא רוצה או יכולה להכיל מישהו אחר. גם לא פסיק. ואני כל כך צריכה להתפרק אבל אין לי את האפשרות אז במקום אני פשוט ממשיכה לרוץ. זה לא שאני לא שמחה בשבילם. לכל אחד מהם מגיע. הם כולם עובדים קשה. אבל בכל פעם שהם נוסעים זה נהיה יותר ויותר קשה לשמוח בשבילם. כי בנסיעה השלישית של ההורים שלי לחו"ל בשלושה וחצי חודשים כל מה שעובר לי בראש זה שאולי תוותרו על אחת ותתנו לי. אני יודעת שזה לא עובד ככה. ואני לא רוצה להרגיש שאני מקנאה או "חומדת". אבל, הדבר שאני הכי רוצה בעולם כולו כרגע זה לנסוע לאנשהו. אפילו לכמה ימים. אני רוצה לנסוע לבד. אני כבר לא רוצה לנסוע עם אף אחד. כי אני לא רוצה לדבר עם אף אחד. וגם כי קצת ויתרתי. ויתרתי עליהם כחברים, עליהם כמשפחה, יותר קלה לי המחשבה שאני לבד מהאכזבה כל פעם מחדש. זה איכשהו תמיד חוזר לזה אני תוהה למה אנשים "מחזיקים" אותי בחיים שלהם? כי זה לא בשבילי. אם זה היה בשבילי אז אולי מישהו היה עוזר לי. או שהם היו שואלים אותי מה קורה איתי, אבל באמת, ונותנים לי להתפרק. וסותמים את הפה ונותנים לי. ולא מפילים עליי את כל הבעיות שלהם. ולא אומרים לי "אז תתפטרי" כי לוותר זה לא הפתרון. לשחרר ולזרוק את הידיים באוויר ולהגיד "טוב אז די" לא פותר כלום כי זה יחזור לאותו המצב במקום אחר. אולי אני ממשיכה לרוץ על הגלגל כי אני לא רואה אופציה יותר טובה. כי זה יותר קל לא להתמודד עם חוסר ידיעה ולהמשיך בדרך הזאת. חלק נורא גדול מהצורך שלי להפסיק הוא הצורך שלי באנשים שיגרמו למעט זמן שיש לי בין לבין, להיות שווה את זה. אבל אפילו כשיצאתי עם מי שאני לא יודעת אם להמשיך לקרוא לה החברה הכי טובה שלי, הלכנו למסעדה שאני עובדת בה ואכלנו ושתינו יפה, ואז הלכנו לבר שעבדתי בו, והיא התחילה לדבר עם אדם זר. וזהו. ישבתי עם עצמי. ואז אני הלכתי הביתה. לבד. סבא וסבתא שלי החליטו לקנות לי מחשב חדש ליום הולדת, ההורים הצטרפו. זה נחמד כי המחשב הזה באמת כבר קשיש ועושה לי בעיות המון זמן. אבל הייתי מוכנה לוותר על זה בשביל כמה ימים של שקט במקום אחר. הייתי מוכנה לוותר על המון דברים בשביל זה. הלוואי ומישהו היה רואה אותי. גם בעבודה אני שקופה. חצי שנה באותו המקום, רואה איך מלמדים אנשים אחרים ומתעלמים ממני כשכל מה שרציתי זה שיתנו לי צ'אנס ללמוד. אני באמת כל כך חסרת חשיבות, חסרת ייחוד, שכל כך קל לכל הסביבה שלי... לשכוח ממני? אני תוהה אם כולם פשוט לוקחים אותי כמובן מאליו או שאני פשוט באמת לא קיימת. אני רוצה לברוח מפה. אני רוצה חיים אחרים. כבר לא נשאר לי כלום. ממש עכשיו בזמן שאני כותבת את זה הם רוצים ממני עוד משהו. וכל מה שביקשתי זה שיעזבו אותי בשקט. ושיתנו לי לנסות להתמודד עם זה שאני צריכה להתארגן לעבודה עוד רגע. ולהעמיד פנים שהכל בסדר. אחרי שמה שהעיר אותי בבוקר זה השיחות בקולי קולות שלהם על כרטיסי טיסה, אני לא מסוגלת בכלל להסתכל עליהם. איך אני שמה חיוך על הפרצוץ ומתנהגת כאילו כלום עוד פעם. זאת הבעיה עם לפתוח דברים, אי אפשר להתעלם מזה שהם שם כבר

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי Little Miss D , 16/9/2017 12:07