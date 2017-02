2/2017

EVERYTHING'S COMING UP ROSES

לאורך השנים היו כל מיני דברים בחיים שלי שלא הסתדרו, או שנלקחו ממני ברגע האחרון, או שפשוט לא קרו בכלל. ותמיד המשכתי להגיד לעצמי, בפנים, אם זה לא קרה כנראה שזה פשוט לא נועד לקרות ככה. ותמיד ברטרוספקטיבה אני מבינה איך כל הדברים האלו לאט לאט מביאים אותי לאן שאני אמורה להגיע בסופו שלדבר. ויכולה לראות איך כל פעם נוסף חלק נוסף לפאזל. אבל יש גם כל כך הרבה פעמים שאני משתגעת מהמחשבה של מה יכולה לעזאזל להיות התמונה המלאה? מה מצדיק את כל החרא שאני אוכלת לאורך השנים. וכל הדברים הפכו אותי לכל כך סקפטית. אני מרגישה כמו חתול, שמנדנדים לו את החוט מול הפרצוף ומחכים שהוא יקפוץ. אני מרגישה איך דברים שאני רוצה נמצאים במרחק נגיעה. אבל כל כך הרבה פעמים כשנסיתי לקפוץ הם נעלמו לי בין הידיים שאני פשוט מפחדת לקפוץ כבר. כואב לי ליפול. וזה נוגע לשני דברים די משמעותיים שקורים לי בחיים כרגע. ואני כל כך רוצה רגע של מנוחה, רגע שבו החיים יתנו לי לאחוז בחוט וליהנות ממנו. רגע שבו אני לא אצטרך להגיד לעצמי שוב "בסדר, פעם הבאה, תהיי סבלנית, זה יגיע, בסוף זה יסתדר וכל מה שהיה עד עכשיו רק יגרום לך להעריך את זה יותר". אני נשבעת שאני כבר מעריכה דברים טובים, עכשיו רק תנו לי רגע של רגיעה, שנייה להרגיש שיש לי סיכוי. תנו לשנייה הזאת להיות עכשיו. אני מותשת מהמרדף הזה כבר. מותשת מלראות שדברים מסתדרים לאחרים, גם אם רק באופן זמני. וזה לא שזה עושה אותי פחות שמחה בשבילם. זה פשוט גורם לי לתהות, מה אני עושה לא בסדר, מה דפוק בי, שאני לא מצליחה לגרום לזה להסתדר. EVERYTHING'S COMING UP ROSES D

