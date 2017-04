4/2017

ושישי הגיע, שוב. עדיין עייף אך די מרוצה מהשבוע.

הספקתי הרבה, סיימתי שתי מטלות, הספקתי ממש מעט ללמוד ולשלב עם זה זמן לחברים.

עבודה ודברים אחרים. אני מרגיש שאני צריך חופש, גם מהלימודים וגם מהעבודה, פשוט לשבת קצת או לטייל לבד.

בלי דאגות, רק אני והמחשבות.

אני אלמד קאנג'י עוד מעט ואחר כך אעבור על המילים למבחן ביפנית.

אבל קודם קצת לתת מנוחה לראש, היום בעבודה היה הרבה מה לעשות.

לקראת הסוף כבר התחיל לשעמם אבל סיימתי יחסית מוקדם אז זה לטובה.

חזרתי להתאמן קצת, אני אשתדל להתמיד.

קצת מוזיקה להירגע איתה.

you are the personification of all gods blessings

one physical dream that i want to redeem

you're voluptuous

לו רק יכלתי לכתוב לה מילים יפות כאלה.

אילו ידעתי מי היא, האחת ששווה את כל המילים והשתיקות שלי.