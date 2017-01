1/2017

צעדים חדשים/אני

וברגליים יחפות, אצעד בבטחה על הדרך הנכונה. שום דבר לא יעצור בעדי מלחוש את התחושה. והרצון שהזמן יגיע במהרה, שאיפה חזקה. אנשוף בעוצמה את כל כאביי, אחבוש את הכובע האהוב עליי. אאסוף פיסות חדשות לתצרף של חיי. צבע חדש יעטר את פניי. ועם הכיסופים אשוב בחזרה. אשלים את התצרף שלי, הפאזל שמתאר אותי. מאפיין בדרך פשוטה וברורה, יותר מאשר הכתיבה הגבוהה. תמונה שווה אלף מילים, ועל שלי אפשר לכתוב כמה שרוצים או כלום בכלל, חמש מילים או רק אחת. רק להשלים את שחסר, לבנות מחדש את מה שפעם היה שלם. כרגע עוד צועד בחשיכה, עד שתזרח מחדש החמה. oh the suffering starts to fade Give me keys open doors to the places never been before but I know can't ignore all these feelings and what they're for I explore all the folklore from the top of the ceiling to the bottom of the floor drill down deep till i reach the core