12/2017

איזה קטע, יתכן שישרא נסגר הפעם סופית?

פתאום אני קולטת שאני כותבת פה 10 שנים כבר. איך הזמן טס.

אני חייבת תודה על זה שמפה פעם ראשונה גיליתי על הפוטושופ ובלי זה...מי יודע במה הייתי מתעסקת היום :) אולי לא בעיצוב.

מי חשב שאהבה לעיצוב בלוגים תהפוך למסלול חיים.

פגשתי את אחת החברות הטובות שלי פה.

יצאתי לכמה דייטים מעניינים עם כמה בחורים מפה. למדתי מהם הרבה על עצמי.

מעניין אותי אם יש מישהו שעוד קורא פה...

אני כבר לא מנסה לפרסם את הבלוג וזו נהייתה פינה שלי פשוט לכתוב מחשבות שחולפות להן בראש שלי.

אני מניחה שזו הזדמנות לפתוח דף חדש.

אולי לעזוב את הכתיבה...











maybe we will meet in the next life :)