10/2017

go your own way

התחלתי לראות את הסרט Kramer vs. Kramer והבנתי פתאום משהו. הייתה לי צביטה כשראיתי איך היא אמרה לו פתאום:"אני לא אוהבת אותך, ביי" והמעלית פשוט נסגרה והוא נשאר לבד עם הילד.

אני לא יכולה שלא להזדהות איתו כי חוויתי משהו דומה. אומנם לא עזבו אותי עם ילד, אבל אני מכירה היטב את ההרגשה שיום אחד אתה חוזר סתם הביתה ומשום מקום פתאום אומרים לך "אני לא אוהב אותך, הלכתי, ויתרתי עלינו. ביי". ברור שהדברים לא קורים סתם וזה לא קורה ביום אחד. הבן אדם מבין שהיה עיוור לדברים מסויימים וחי ב"חלום". זה עדיין לא גורם לכאב להיות פחות חזק...זה כמו אגרוף בבטן. כאילו מישהו תקע לך סכין בבטן ואז מסובב ומסובב אותה. לוקח הרבה זמן עד שהפצע מחלים ותמיד תישאר צלקת.

היום למחרת הוא הכי קשה. אתה קם ומקווה שכל זה היה חלום נוראי אבל מבין שזה באמת קרה ואז זה מכה בך עוד יותר חזק כי זה שלב ההתמודדות כשאתה מבין שזו המציאות החדשה. הבנתי שהשלב הזה הוא גורלי. לפני זה יש עוד תקווה ומחשבה "אולי הכל יהיה בסדר". אחרי הלילה אני בוחרת אם להשלים עם המציאות ולקחת את עצמי בידיים או להתפרק לחתיכות ולשקוע.

הקושי הוא רק כשאנחנו נלחמים במה שקורה, כשאנחנו לא נותנים לחיים לזרום (ועם כמה שאני שונאת את המילה הזאת, זה התיאור הכי טוב כרגע).

כשאני לא מקבלת את המציאות רע לי, וכשאני מקבלת את מה שיש וחיה בהווה-טוב לי. זה עד כדי כך פשוט.





סיימתי שבוע ראשון ללימודים :) מכאן זה רק ילך וישתפר.