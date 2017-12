12/2017

It will take the death of hope to let you go

הכל רגיש כל כך ופתאום נוצר קצת המגע הזה והשאלות של האכפתיות והלב שלי נפתח אלייך עוד פעם אני לא יודעת איך הגעתי למצב הזה ועכשיו הכל עוד יותר מסובך כי אם תדע הכל באמת ייגמר לתמיד אם זה לא נגמר כבר ואני לא אודה בזה בפני אף אחד בטח לא בפנייך אבל כל פעם שאני מסטולה,לא משנה ממה אני רוצה אותך עוד פעם ולפני שאני הולכת לישון אתה המחשבה האחרונה אפילו יותר ממנו ולפעמים פשוט בא לי את החיבוק שלך והיחס האוהב הזה שיוצא לפעמים כשנשברת קצת כל הקרירות הזאת שעוטפת אותך בדרך כלל רוצה בעיקר שיצא ממך קצת רגש או לפחות מגע כי אני איכשהו מתגעגעת אפילו לזה אבל אני לא אודה בזה ומחר שנינו שוב נהיה סאחים ונחזור למתכונת רגילה של עקיצות ויחס לא יחס וכן נדבר ולא נדבר ואתה תמשיך לדבר איתן ואני אמשיך עם שלי אבל כל לילה כשאשכב במיטה ההרגשה הזאת תישאר לי בלב...

נכתב על ידי , 2/12/2017 22:32