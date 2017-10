10/2017

No me vuelvo a enamorar

Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta-ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor, por ti XXX ואם אני זאת שלא מסוגלת לסלוח? איך אני אשים הכל מאחורה? אולי כשאתה שיכור המחסום יורד ואתה יכול להתנהג כאילו כלום לא קרה ואולי אני מתנהגת לידך כמו ילדה קטנה ומאוהבת אבל לא מפסיק לכאוב לי הלב כל מה שעשית ב4 חודשים האחרונים זה לשבור לי את הלב לשרוף לי את הנשמה הלב שלי כבר לא שייך לך בצורה התמימה הזאת כמו פעם מה יהיה ביום חמישי? אני יודעת שכמו תמיד לא יהיה כלום ולראות אותך סתם גורם לי לפתח ציפיות צריכה להרוג את התקווה האחרונה שנשארה בי לא יודעת למה היא עוד פה בכלל להמשיך הלאה ולקוות שכשהלימודים יתחילו ב22 אני אמצא מישהו באוניברסיטה שיעניין אותי יותר ממך

קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי , 4/10/2017 01:37