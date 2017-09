9/2017

Fallen star.



Wherever you are You've stolen my heart Near or far You'll always be my star

So, kiss me goodnight Say it's all right This can't be goodbye My heart just dies



הוא צדק, אתה רחוק מלהיות טוב כמוהו. אבל אתה כאן, ואתה אחד כזה שבא והולך. גם אני אחת כזאת שבאה והולכת. רק הוא יישאר תמיד בלב. לא אשכח מה הוא עשה בשבילי כשהייתי צריכה מה הוא היה בשבילי וגם אם לא יהיה המשך ולא אומר לו את זה בחיים בלב הוא תמיד יהיה המלך שלי.תמיד.

