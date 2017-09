9/2017

So break yourself against my stones

והנה איבדתי גם אותך ועל מה? על מה? הרי אם היינו מתנשקים זה היה יותר גרוע לא ? לא רציתי כי ראיתי כמה אתה שיכור כבר ולא חשבתי שתזכור או יותר גרוע פחדתי פחד מוות שנבכה על זה בבוקר לא חשבתי שאני אבכה עוד יותר על זה שזה לא קרה אם היית סאחי הייתי זורמת כנראה כי גם ככה ממש רציתי אותך בהתחלה אבל הבנתי שאתה לא רוצה וקראת לי אחותי ואמרת שאני החברה הכי טובה שלך ונהיה בינינו חיבור נפשי מדהים נהיית כמעט כמוהו כמעט המחליף שלו.. אתה אפילו יותר יפה ממנו בעיני קצת ואליך אני כזה יותר נמשכתי במובנים מסויימים כי אתה בדיוק אני בהרבה דברים ואתה מתאים לי באופי אבל הורדתי את עצמי מזה כי ראיתי שאתה לא רוצה והכנסתי את עצמי הכי למוד בראדרס אתה כועס עליי או על עצמך? אתה לא באמת רוצה אותי,נכון? רגע דפוק של שכרות וחרמנות שאתה אומר שאתה אפילו לא זוכר בכלל אבל אם לא היית זוכר לא היית כועס ככה אני בטוחה שאתה זוכר בטוחה אני יודעת אבל אתה לא באמת רוצה אותי כשאתה סאחי לא יכול להיות שניתוח אף ושיער חלק הפכו אותי פתאום למישהי שאתה רוצה איתה קשר ואתה הרי לא באמת חושב שרק תזיין אותי אני באמת לא מבינה מה אתה רוצה ממני ועכשיו אתה לא עונה או כועס ועונה מגעיל מזכיר לי את איך שהוא התייחס אליי אחרי מה שעשיתי לו וזה שובר לי את הלב סתם חייבת שנתראה וזה יעבור לך או שנדבר על זה לפחות כי אם היית רוצה אותי כשאתה סאחי באמת שהייתי מוכנה לנסות והכי עצוב שאתה אפילו לא יודע את זה ואני לא אגיד את זה אף פעם XXX וכמו ילדה קטנה כל פעם שמשהו מתפרק והלב שורף לי אני רצה אליו מתקשרת אליו ישר מה אני מצפה שיקרה? אתה כבר לא שלי כבר לא הפיקסר של כל בעיה קטנה שיש לי וגם אז הרגשתי לבד אז ראיתי אותך היום 10 דקות שהלב על מאתיים שמונים בערך וממש התלהבת מאיך שאני נראית וראו שהתרגשת גם אבל אתה לא נותן לזה מקום להתפתח יותר מידי צריכה להרוג את מעט התקווה שעוד יש בי ולהפסיק לרוץ אליך כל פעם שמשהו קצת כואב לי אתה לא התרופה גרוע מזה,אתה אחד הכאבים ואני צריכה ללמוד להתנתק ממך XXX הלוואי שהכל יסתדר איתך. הלוואי החבר הכי טוב שלי הנפש התאומה שלי השותף שלי להכל אני לא אוכל להתמודד עם לאבד עוד מישהו מהנפש אני באמת לא רוצה להפסיד אותך

