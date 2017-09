I saw nothing in your eyes

9/2017

זה ללא ספק הדבר שהכי פחדתי ממנו לראות אותך והכי גרוע לראות אותך כשכל האף שלי תחבושות, כל הפרצוף שלי סימנים כחולים ואני לבושה מכוער ורזה ממש לא יודעת איך הגעתי למצב הזה הכל בגלל אחותי והקול שלך לא יודעת אם באמת לא התרגשת או שפשוט לא רצית להראות שאתה מתרגש ניסית לגרום להכל להיראות רגיל כאילו אתה עדיין כועס ואני מחכה לרגע שזה יתפוצץ , אם זה בכלל יקרה אז אני מחכה מחוץ לאוטו ואתה מתקדם לכיווני ופתאום יש לך שיער קצר ואתה רזה באיזה 10 קילו ואני בקושי מצליחה להמשיך לעמוד מהלחץ אז אתה נכנס לאוטו ומתחיל לדבר עם אחותי ולעשות עליי פוזות ולא לפנות אליי בכלל חוץ מלשאול אם אני איתכם ולוודא שאני מקשיבה לשטויות של כמה אתה גבר וכמה אתה מזיין לאחרונה ופתאום אני מוצאת את עצמי יושבת איתך מתחת לבית שלך ב4 בבוקר מסטולה רצח מהוויד שלך שתמיד היה חזק מידי כשאחותי הקטנה מחכה לנו בתוך האוטו במשך שעה וחצי מרגישה שבעיקר היה לך חשוב להראות שאתה חזק, ולהגיד שאתה מזיין מלא ושממש טוב לך עכשיו ויש לך מלא כסף יעני ולהראות לי את אחת הזונות אינסטגרם שלך שממש במקרה גם פרסייה ובמקרה גם דומה לי כל השיחה רק אמרת שאני חייבת כבר לשכב עם מישהו כאילו ממש ממש בשביל עצמי ומה זה יעשה לי וניסית להוציא ממני שאני עוד בקטע שלו כי אתה ממש "מכיר אותי יותר טוב ממה שאני מכירה את עצמי ורואה לי בעיניים" עלק אמרתי לך שאני לא אוהבת אותו מאז שהכרתי אתכם בקולומביה והיית צריך להבין ולא רציתי ללכת וגם לא נראה שרצית שאלך בכלל פשוט הבנתי כמה אני חלשה מולך נזכרתי כמה אני לא יכולה לעמוד מולך ולא להתבלבל כמה כל פעם כשתסתכל עליי ותחייך את החיוך של הנוכל אני אגיד אמן להכל כמו ילדה מטומטמת נזכרתי בהשפעה שיש לך עליי שלא הייתה לאף אחד אחר אף פעם אני לא יכולה לתת לעצמי לחזור לשם.. לחזור אליך יצאתי מהשיחה הזאת רועדת כי פתאום דיברתי עלינו ולא ראיתי טיפה של אהבה בעיניים שלך אמרת שלא מחקת אותי באמת אף פעם כי אחרת לא הייתי שומעת ממך "מה את חושבת שאת היחידה שניתקתי איתה קשר?" אמרת שידעת שאתה מכאיב לי ושלא רצית להיות מגעיל אליי ולפגוע בי כי ידעת שכשאתה כל כך כועס זה יצא ככה אמרת שאני הרבה יותר חשובה לך ממנה ושבכלל לא התכוונת להמשיך לדבר איתי אחרי ההודעה ששאלת בה מה שלומי אבל זה גם ככה היה קורה במוקדם או במאוחר הכי עצוב שבוקר אחר כך קמתי ממש שמחה ותפסתי את עצמי שרה במקלחת אפילו עד שהתאפסתי וקלטתי בדיוק מה קורה לי לא אתן לך לשבור לי את הלב שוב כי כל שיחה שוברת אותו כבר עכשיו מפחדת ממה שיהיה ביום הולדת שלו כי זה ממש קרוב עוד חודש ומתה שתרד לי כבר הבצקת מהאף והסימנים החולים ואהיה כוסית ואצא החוצהה אסור לי לפגוש אותך שוב עד היום הולדת שלו ואסור לי ליצור איתך קשר מעבר להכרחי בשביל התכנונים אני חייבת להיות חזקה היא אמרה שאני צריכה אסטרטגיה במצבים כאלה לנצח את החולשה שלי להתגבר על הרגש אני חייבת להתגבר עלייך ואני לא יודעת אם מולך אני חזקה מספיק...

