I'll never get over you

זה ממש שובר לי את הלב וגורם לי לחזור אחורה כי אתה היחיד שהצליח להוציא אותי ממנו אחרי שכבר שנה הוא כל מה שבראש ובלב שלי מלחזור לארץ בשבילו עם כרטיס שהוא קנה לי מלטוס בגללו שוב, מלעשות בשבילו הכל ולהינות שהוא הופך את העולם בגלל מילה אחת שלי אז נכון, הוא אף פעם לא היה שלי אבל אהבתי אותו אהבתי אותו אחרי שחשבתי שכבר לא אוהב כמו שאהבתי הוא היחיד שגרם ללב שלי להרגיש חי ואז הוא שבר אותו ואתה באת נראה בדיוק כמוהו, ובמובנים מסויימים יותר טוב וזה עשה לי כל כך טוב כי הרגשתי שהוא פה גם כשהוא לא ואני באמת לא מבינה למה אתה לא רוצה אותי אני לא אתן לזה להיות מתוסבך כל כך כמו איתו אני לא אתן לעצמי להיכנס לזה לא אתן לך לשבור לי את הלב כמו שהוא שבר אשכרה לא עשית כלום באותו לילה אני מדמיינת את היחס השונה? לא אתן לעצמי שוב לשבת בבית ולאכול תסביכים,- אם אתה רוצה אותי ומפחד כי אני לא מראה או אולי אתה לא רוצה בכלל או יודע שאני מראה וזה סתם מביך אותך כי לא לא מגיע לי לא מגיע לי לאכול שוב את החרא הזה אני שווה הרבה יותר מזה יותר משניכם לא מגיע לאף אחד מכם להיות בראש או בלב שלי בכלל

