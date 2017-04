4/2017

The neck and then the chain

the head is hung in shame

אני צריכה לכתוב עכשיו מבלי לעצור. 10 דקות שלמות של להקיא את הכל החוצה בצורה של מילים ואותיות שינסו להמחיש בצורה המוחשית ביותר את הכאב, את הריק, את החלל הענקי שיש בי כרגע. כאב שאיןב יוכלתי להתמודד איתו אז בניתי חומות ומחסומים, יצרתי עטיפה של קורי עכביש מסביב לחומותה מחשבה. בתקווה שלא אצטרך להתמודד ולא אף פעם יותר ען כאב כה עצום.

אני תולשת שיער, את העור מסביב לאצבעות, נושכת את הלשון עד זוב דם בשביל לנסות למחוק את עצמי.

ירדתי במשקל כל כך הרבה. אני נמסרת למוסיקה, לחיות ולוויד. פועלת כמו רובוט, מובילה את עצמי למקומות הכי גבוהים בשביל להמשיך אותך.

בשביל לדאוג שרוחך תשאר במקום והמורשת שלך לא תיפסק.

אבל אני תשושה כל כך שמוליק. אני תשושה מלהתאמץ כ"כ על ריק. להציל את כולם, קודם את בני האדם סביבי ולאחר מכן את החיות. להשתדל ולהראות לכולם שהלב ממשיך לפעום, הצעדים פונים קדימה והעשייה חייבת להיעשות. לא בשביל החיות, בשביל שמוליק.

אני כל כך ריקה מבפנים וכבר אין בי שום אש שזורמת בשביל המטרה. הדלק שלי אזל ואני ממשיכה להיתלות בכך שזה מה שהיית רוצה.

אבל זה לא. נכון שמוליק? זה לא. לא היית רוצה שאשאב למשהו שיעשה לי רע. לאן אני אמורה לפנות עכשיו? באיזו דרך אני צריכה לצעוד?

אני הגעתי למקום הגבוהה ביותר בשבילי. מכאן אני יכולה רק להתמוטט ולהרוס את כל מה שיצרתי. איך אני. איך אני רוני. יצור כה דקיק ועלוב,

יצור כה חסר ביטחון, מלא בגועל עצמי, מלא בריקנות איומה, איך היצור הזה עושה את מה שעושה.

אני מנהלת בית חולים. אני אחראית על כל חיות הבר הפצועות בארץ. הגורל שלהם בידי וההחלטות שאני עושה משפיעות באופן כה ישיר על חיים של כל כך הרבה יצורים תמימים ואומללים. ואני זאת שמזריקה את הפנטל. ואני זאת שמשחררת אותם לחופשי.

אני מחליטה עליהם. אבל מי אני שיחליט.

שמוליק החליט בשביל עצמו. ועכשיו אני חייבת להתחיל להחליט בשביל עצמי גם.

אני עולה למרפסת ומסתכלת על הכוכבים. שומעת סירנות ברחוב והלב מתכווץ. אני לוקחת נשיפה מהג'וינט ונמצאת בחדר המדרגות ברחוב הררי.

בוכה את כל הדם בגוף ואת כל הנפש בזמן שהיא באה ושואלת אותי "בן כמה הוא היה?".

המילה "היה" חתמה משהו כה עמוק. המחשבה הבלתי נתפסת זוחלת לי בעורקים, נשאפת לי בריאות וסינפסות מתפוצצות יחד עם כלי דם ובועיות של דמעות.

שמוליק מת ולא יחזור יותר.

וכל המידע שהצלחתי להכיל בזמן הזה, זה יהיה הדבר היחיד שישאר לי ממך. אני מנסה להאחז בו כל כך חזק. אסור לי לשכוח אף רגע.

אני רוצה לחזור איתך לשקיעה, כשישבנו על המושבת עטלפי פרי, אחרי שאספתי גולגלות של עטלפים ושחררנו עקב עיטי.

ישבנו והסתכלנו עליהם יוצאים. אני היית צריכה לשאול אותך אם הכל בסדר. ושם בחיבולנס. ובכל כך הרבה סיטואציות שכה רצית לפרוק ואני חסמתי.

אני לא אחסום יותר אף אחד. אני מבטיחה.

אני אוהבת אותך שמוליק. אני מאוד אוהבת אותך ואני מקווה שטוב לך במקום בו אתה מרחף.