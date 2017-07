And as far as I can see, I just need privacy

7/2017

עידכון בישביל לעדכן

היו לךי דבריםפ לפרוק אבל כרגע זה סתם חסר משמעות {רצת כמו היוםיום שלי}

עזבתי את כל השמאות, זה עדיין שם אולי בעתיד אני אחזור לזה, אבל גדלתי להבין שזה לא מה שאני רוצה, במיוחד גם כי ממש נפגעתי מהם ואייך שהם התייחסו אליי.

אז עכשיו אני במקום עבודה הרבה יותר טוב, אם אנשים טובים, אני מבסוט בסופו של דבר התגעגעתי לעבודת כפיים, במיוחד שזה מוסך של פורשה כסף טוב בונוסוים אוכל כביסה ביגוד מה שאני הכי אוהב, בקושי אכלתי בשמאות. {ולא רק אני אלא כולם} חרא כסף, ויחס מהח

אממממ אין לי מה עוד להוסיף כמיוחד שלא בא לי לדבר על העובדה שאין לי זוגיות ואני כנראה עובד לסטייט אוף מיינד שאומר שאני פשוט ישאר רווק

בהתחלה באמת רק ניסיתי לתפוס זיונים וזה עבד דרך טינדר{tinder{ דרך זבנג דרך Bumble} דברים שטחיים, עבד יופי הסקס היהלא משהו ברב המקרים

עכשיו אני מחפש מישהי שבהדדיות תראה את השם שלי ותרצה לענות ויהיה נחמד להקשיב ולדבר על פשוט מה עבר היום

להיפגש כשיוכולים לצאת ואולי להתקדם

אני לא טוב בדייטים, אני טוב בזוגיות. זה אבסורד אבל זה נכון

- - -

התחלתי לזכור חלומות שלי

חלומות של נשים שאני מתחיל איתן "נגנבות על ידי גברים אחרים" את "דניאל מזדיינת עם בועז" ועוד הרבה הרבה הרבה דברים רעים

וואלה כבר לא בא לי לזכור חלומות

כשאלה החלומות שלי



מה כולה ביקשתי להקים משפחה ? נו באמת

- - -

טוב דד ליין כל שבת שיר ?

נראה לי אני אנסה כל שבת לכתוב שיר

- - -

אני הולך לאיבוד נראה לי אני אפסיק את הפוסט פה





Yeah, lonely nights I laid awake

Pray to Lord my soul to take

My heart's become too cold to break

Know I'm great, but I'm broke as hell

Havin' dreams that I'm foldin' cake

All my life I've been told to wait

But I'ma get it now, yeah, it's no debate

Yeah





Let me give the kids just a little help

Tell 'em money is not the key to wealth

Cause if it can stop the pain

How the fuck did you explain

The bunch of millionaires that killed themselves?

So you can take me off your winner's shelf

I got that different vision, I'm bringing help

I know the demons in the room

Gon' say it's more that I can chew

But now all I hear is the dinner bell

I need a family that loves me right

Don't need a chain, don't need a club at night

I had a conversation with an angel

She told me I'd cheat death if I stayed away from the party life

ped off in the land where the artists play

Where God's way is the hardest way

Told myself I'm keeping my faith

If it costs me my reputation, then take it

I give it all away