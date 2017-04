4/2017

הלכת בסוף, היה לי קשה אבל לאט לאט אני מתחזקת.

איבדתי את עצמי, נשברתי לאלף רסיסים קטנטנים ואז חיברתי את עצמי מחדש וכל מה אני מצליחה לחשוב עליו הוא פטנציאל. מה היה הוטנציאל שלי? איך לא הגשמת את מלוא הפוטנציאל שלך בעיניי.

ואני מרגישה שהרשומה הזו בבלוג צריכה להיות בשבילי. כי אני צריכה אותה. אני צריכה את המילים האלו, אני צריכה להוציא כאב וליצוק אותו לתוך עמוד עריכה שהוא כבר זר לי, אבל עמוק בפנים הוא הדבר הכי מוכר לי. רציתי אותך. לא רצית אותי. זה נגמר.

אני צריכה, ותסלח לי איפה שתהיה ביקום, למחוק את כל מה שחשבתי. חשוב לי לזכור את כל הדברים הטובים שלמדתי מזה: שאני יכולה להתגבר על הכל, אפילו על הכאב הכי גדול, La douleur exquise. שאני יכולה לגלות חלקים מעצמי ולהשתפר גם כשאני עוברת חוויה שלילית, שיש לי מעגל חברים מדהים ואנשים לדבר איתם.

בניגוד לכל השליליות, זה דבר מדהים כשלעצמו. אז תודה לך, אני צריכה לשחרר עכשיו. את כל מה שהיה יכול או לא יכול להיות בינינו. את ה-What if וה- Why not.

אני צריכה לחזור לחיות, כי יש לי בשביל מה.

בנוסף, הפסקתי לעשן לפני כמעט שבוע. אני כותבת את זה בכל מקום כדי שלא תהיה לי מוטיבציה להיכשל. כי יש לי בשביל מה להפסיק.

They say times are hard for dreamers

and who knows maybe they are

people seem stuck

or lost at sea

and I might ne a dreamer

but it's gotten me this far

and that is far enough for me

Look out my window

there's a view of other windows

my own museum full of paintings

I look through

where everything is clear

it isn't where I am

it's only where I'll go from here

that matters now

and I am not afraid

cus everything I'll ever need appears

this is how how my world gets

made

(Amelie OBC- Times are Hard For Dreamers)