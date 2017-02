כינוי: the young machine

2/2017

its all about the spirit

התחלתי לעדכן כבר ביום רביעי אבל נאלצתי לעשות עידכון למחשב אז זה פשוט יצא מהעריכה שהייתה. בכל מקרה, כתבתי כל כך הרבה שטויות כבר שאני לא זוכרת מה רלוונטי ומה פחות למהלך ההתפתחות של הבלוג. זה דף דיי נחמדה להסתכל עליו, הבלוג קיים כבר 9 שנים שזה המון. אז מה היה לנו עד כה? אני האמת כבר לא כזה זוכרת איפה חיי הפסיקו בפעם האחרונה שכתבתי, עברו כבר חודשיים פלוס ואפשר להגיד שעברו מאז הרבה מים בנהר. אני עדיין ערגה לחבר. אני מרגישה שאני בשלב כה בחיים שאני יכולה להתמודד עם מערכת יחסים בוגרת, כל כך השתנתי במאז המערכת היחסים האחרונה שלי, התבגרתי ולמדתי על עצמי כל כך הרבה. לכן, השלב עכשיו בחיים הוא של נכונות לבצע את כל מה שלמדתי. חוץ מזה, כמה אפשר כבר להמשיך עם חיי ההוללות, אחרי כמעט שנתיים, אני חייבת לציין שזה כבר נראה פחות מרגש. בתקופה הזאת של החודשיים, הספקתי לצאת עם איזה צרפתי. זאת הייתה מערכת יחסים מוזרה, לא מערכת יחסים במובן הרונמטי, אלא כמערכת יחסים בין שני אנשים. הבחור בשנות השלושים המוקדמות, אמן, נפש מתוסכלת, חובב ניטשה. בגדול נשמע כמו אחלה בחור לנהל איתו שיחות, אבל בקטן...זה היה לגמרי לא זה. הרגשתי ממנו וייבס שהוא חושב שהוא חבר שלי, למרות שהבהרתי כמה וכמה פעמים שאנחנו לא זוג. אני יכולה לכתוב על זה פוסט שלם בבלוג, כי זאת הייתה חוויה מטלטלת בהחלט, אבל אין מה להתיקע על זה. שלא תבינו לא נכון, לא סבלתי במהלך זה, הכל נעשה מרצון והדדיות, פשוט השתלשלות עניינים איתו לא הייתה רגילה לי, היה טוב (?) וטוב שהיה. לסיכום, הבחור היה מוזר והסקס גם. אז יום שלישי שעבר הייתי בדייט. קבעתי עם הבחור שבוע לפני ואמרתי לו שאני פנויה להיפגש משלישי והילך, הציע שלישי הסכמתי. הפרט שרק גיליתי באותו יום שזה היה ולנטיינס דיי, שזה כבר מוזר עבורי לקבוע פגישה ביום כזה. הקיטש פחות עובד עליי. אחר כך הוא אומר שהוא הזמין לנו מקומות למסעדה, ואמרתי לו ״איזה רשמיות״, כי אני ציפיתי ללכת לשבת לשתות בירה עם הבחור באיזה בר. אבל סבבה זרמתי, כשנפגשנו הוא צץ עם זר פרחים. דיי מחמיא כל התשומת לב וההתחשבות, אבל לא יודעת, זה פשוט פחות הקטע שלי. זה כמובן מראה על יחס טוב ואכפתי, אבל בפעם הראשונה? שזה יום האהבה, מזמין מקומות למסעדה, מביא פרחים, Dude...chill. אני בחורה דיי פשוטה ולא צריכה את כל הדברים האלה שמסביב, אני אוהבת לנהל שיחה טובה על כוס בירה, לשבת באיזה בר מעומעם, ולא באווירה כזאת. אני כן אוהבת לבלות במסעדות וכן הייתי שמחה לעשות זאת עם בן זוג מדי פעם, אבל בפעם הראשונה אני צריכה פחות דרמה. אז הבחור נחמד, באמת מותק, אין לי מילה אחת רעה להגיד עליו, כל מי שתהיה איתו תזכה. אבל אני...אני יש לי שריטה קלה במוח. לא התחברתי. הכל זרם, היה נחמד אבל לא הרגשתי את זה. ביום שלישי הנוכחי הייתי בעוד דייט, כנראה שאני באמת נואשת לחבר. אז הבחור הזה שיצאתי איתו, שמתי עליו עין כבר לפני זמן מה, שראיתי אותו באיזה בר וחשבתי שהוא סקסי ברמות על מהחלל. לאחרונה הוא הוסיף אותי בפייסבוק, בלי שבאמת הכרנו אי פעם. אז שלחתי לו הודעה ומפה לשם נפגשנו. בוא נגיד שהזכרון שלי קצת הטעה בי, בכל זאת, ראיתי אותו לפני איזה שנה וחצי (למרת שהוא נחקק בלב ובזיכון), הוא פתאום הרגיש לי פחות חתיך ממה שזכרתי. לא שהוא נראה רע, הוא נראה טוב בסך הכל, אבל היללתי אותו יותר מדי. הכל זרם, אבל לא נראה לי שאנחנו מאותה הספרה. כן היו שיחות, כן היה נחמד, שתיקות מביכות מדי פעם. אבל הרגיש לי מכני מדי ״אז מה עשית בצבא?״, ״אז מתי הייתה המערכת יחסים האחרונה שלך?״...שאלות לגטימיות אך לא רלוונטיות. בכל מקרה, הוא כן סוג של מצא חן בעיני. אולי זה כי אני שומרת לו חסד נעורים ובא לי רק לתת בראש, אבל אני בהחלט אשמח לפגישה נוספת. נראה לי שיש עם מה לעבוד. למחרת שלחתי לו הודעת בוקר טוב, ופתאום כשכל החברות שלי ״מה?! אבל לא עושים את זה. זה מוקדם מדיי!!!״. ואני שואלת What the fuck?! למה שזה לא יהיה בסדר? למה צריך להידבק למוסכמות חברתיות ולחוקיות המפגרת שהחברה מנסה להכתיב לנו. אז עכשיו אני אחכה יומיים שלמים שהוא ישלח לי הודעה ואחרכך אני אענה לו במרווחים של שעתיים כדי שיחשוב שאני עסוקה ולא רק חושבת עליו. אם מישהו מצא חן בעיני, אני לא אהסס לשלוח הודעה, ובטח שאני לא ארגיש שאני עושה משהו ״מוזר״. ואם מנגד, הבחור יחשוב שזה מוציא אותי באור מסוים שאני שולחת הודעה יום למחרת, אז צר לי, הבעיה לא אצלי הבעיה אצלו. אני הבנתי משהו במהלך החיים, אני לא בנויה לכל השיט ולכל הזיבולי שכל האלה, של מה צריך לעשות כשרוצים לצאת עם מישהו. אם אני רוצה לצאת עם מישהו אני אצא איתו ואני לא צריכה להידבק לשום הכוונות מצד החברה כיצד לפעול. הדברים מבחינתי צריכים לזרום, בהדדיות, בהבנה משותפת. הרבה אומרים שאני בחורה קלילה וזורמת, זה מסיבה אחת פשוטה שאני לא מבזבזת את הזמן על דברי פעוטים וחסרי חשיבות. אני מתעסקת בעיקר ולא בטפל, פועלת לאיך שמרגיש לי נכון ולא איך שהחברה קבעה. ברגע שאנשים יתחילו להוריד טיפה חומות ולהפסיק לחיות בסרט, אולי נזכה כולנו להיות קלילים וזורמים. אני כרגע בתקופת מבחנים, בגדול הולך בסדר נראה לי, למרות שרק קיבלתי שני ציונים. יש לי כמה מועדי ב׳, אבל זה בסדר. בשבילי באקדמיה 80 זה 100. אז אני לא מתייסרת יותר מדי. אני ממש אוהבת את לימודי מזרח אסיה. הפילוסופיה של סין ויפן מדהימה אותי בכל כך הרבה מובנים. אני מרגישה שזאת הדרך הנכונה לקבל את החיים. זה מתבסס על אנשים ולא על אלוהים. אני רואה מלא סרטים על בודהיזם, וקוראת, ועכשיו נרשמתי גם לאיזה קורס ואנליין של אוניברסטת הארוורד בחינם שמצאתי באינטרנט. אני מתחברת מאוד לתורה הזאת בא לי ממש לפתח את זה וללמוד את זה לעומק. אני מרגישה שזה מאוד משפיע על דרך החשיבה שלי לאחרונה, וזה בדיוק נראה לי יכול לחזק את הפסקה שלמעלה. בנוסף לכל אלה, יש איזה בחור יפני שהכרתי, שהוא ממש חמוד והוא ממש מועיל ללימודי השפה היפנית שלי ואחלה פרטנר לאכילת ראמן. רק שגם הוא התוודה באהבתו אליי. הוא חמוד ומתוק אבל לא יודעת אם אני רואה את עצמי בקשר איתו. למרות שחלום חיי זה בעל וילד יפני. בכל מקרה, כל המחזרים האלה ואין אף אחד שווה. טוב פסקת סיכום, כי אני כבר לא יודעת מה לרשום עוד. אני לא באמת נואשת לחבר כפי שציינתי, ואולי כפי שמשתמע מהשורות הללו. אני כן רוצה. אבל כל הדייטים האלה זה לא בשביל למצוא אחד, אני מאמינה שזה יבוא. אני לא באמת לחוצה על כך. אבל כן כיף לי להכיר אנשיפ חדשים וכן בא לי נוחכות גברית בחיים, כי בכל זאת, אני בחורה עם צרכים. אני גם לא מחשפת זוגיות, מה שיתפתח עם אותו בן אדם זה מה שיהיה. אם זה יתאים לשנינו זה מה שיהיה, אם לא הכל טוב לא צריך לעשות דברים בכוח. אז עד הפעם הבא, (מעניין מה יהיה איתי....). בחיי שאני לא עושה כלום עם חיי כרגע, אז איו לי אפילו תמונות. החורף מדכא. בא לי קיץ. אה הסתפרתי.













נכתב על ידי the young machine , 23/2/2017 11:56