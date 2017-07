7/2017







דברים מהסוג הזה אני נוטה לפרסם בפייסבוק, לרוב בלי טקסט,

ואיכשהו שם זה גם נשכח בתהום הנשיה

אבל זה סרטון לזכור.

מעטים המוזיקאים שהערצתי ממש בחיי- הערצה אמיתית, כזו שצורכת אלבומים, קטעים נדירים, ראיונות, המלצות וכיוצ"ב. נירוונה היתה הלהקה הראשונה שהערצתי, בלילה לבן של למידה לבגרות כלשהי בכיתה י"א, עם VH1 ברקע והאינטרו המערפל של Come as You Are. הייתה במידה רבה הלהקה שהצילה את הטעם המוזיקלי שלי מהזוועות שהתחוללו בו עד שהם הגיעו. לא הערצתי אף אחד מאז עד שנחשפתי לדבנדרה. שמימדי ההערצה שלי כלפיו הם כבר מרקיעי שחקים ואותנטיים הרבה יותר.

והנה, רק 1710 צפיות לסרטון הזה ביוטיוב של כרמנסיטה (אולי השיר האהוב עלי שלו) בקואצ'לה, עם קריסט פאקינג נובוסליץ', הבסיסט האגדי של נירוונה, על הפאקינג אקורדיון(!!!).

אז האיכות מזעזעת אבל זה נוגע ללב ומעורר בהמון המון רמות.

תודה.