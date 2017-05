5/2017

רגיעה..

הכל די רגוע, חוץ מהחדש שקצת מתנהג לי כמו בחורה (מזכיר מישהו..דרמה קווין סטייל) אבל אני כבר לא מתרגשת, מה שיהיה יהיה, he is either a lesson or a blessing, מה שנקרא. בבר אני מסיימת השבוע, בתקווה, לא עושים שם כסף ובא לי לנוח עם עבודה אחת ואולי קצת חיים אישיים.

סיימתי את הקעקוע!! מלא הפרשות של צבע וזה אבל ככה זה מחלים, נראה מהמם ממש!

הקיץ ממש מתקרב עכשיו איזה כיףףףף הכל נראה יותר טוב בקיץ משום מה. זהו, זורמים עם החיים, הכל טוב