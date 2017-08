כינוי: עלמה מור

8/2017

Puff and it's gone



I'll do a lot for one more

Puff

For the shame I can't find a place

I'll try to replace

Those thoughts

For lies that'll cheer me up

Convince me that there's another reason

this meeting's about

And with a fake smile I'll talk

and laugh

For a couple of hours I'll be just fine

No more problems to ignore

just silence in my mind

and a person I took advantage for



בסוף ביטלתי את הפגשה

אני מתבגרת כנראה

או שפשוט לי יש גבולות

