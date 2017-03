The revolution won't be televised (but you will see it on the web!)

3/2017

אז אפרופו אנשים מדהימים, שעושים את העולם כל פעם קצת יותר טוב, זאת הזדמנות מצוינת לספר לכם ולכן על אחת היוזמות הפנטסטיות (שגם החלטתי לקחת בהן חלק) שקמו. היוזמה נקראת #SHE_CODEs, וזה בעצם מסלולי לימודים חינמיים, לנשים מכל רקע ניסיון והשכלה, ללמוד שפות תכנות.

היום הייתי במפגש הראשון, מעבר להיות הבנות מדהימות, ומקסימות, עוזרות, חייכניות, חמות וכ"כ נכונות לעזור, אין ספק שזה מרגש.

אני מתרגשת! מאוד!

מכמה סיבות:

1) אין ספק שזה אחד הכלים היותר פרקטיים שיכולים להיות לבנאדם במציאות הטכנולוגית ההולכת ומתפתחת

2) זה appeal מטורף לקו"ח, ומוסיף לך את היכולת להיות עובד/ת בעל ערך שמביא/ה איתו/ה משהו אקסטרא באיזו משרה שלא תהיו.

3) ובכן, עברו 6 שנים בערך מאז שסיימתי את מערכת היחסים שלי עם האקדמיה, and boy did I miss it! אמנם לא מדובר בקורס אקדמי שיקנה לי נק"ז, אבל הוא נערך באוניברסיטה בכיתה, באווירה לימודית, וזה פעמיים בשבוע 3 שעות כל פעם- חזרתי להיות סטודנטית מבחינתי! וזה מרגיש לי נפלא!

4) הלימודים נעשים בקצב אינדיבידואלי, ואת לא כפופה לשום לו"ז חיצוני של הכיתה, כל אחת וקצב התקדמותה היא.

5) אין, פשוט אין על מרחבים נשיים!!! when women get together- greatness reveals itself!!



נשים, מקדמות נשים, בעזרת נשים בעידוד נשים ובתמיכת נשים. זה נפלא. איך שלא אסתכל על זה.







האמת, שאחרי שראיתי את התגובות של גברים, וגם חלק מהנשים, על הסרטון של נעמ"ת, שמנסה להמחיש את פערי המשכורת בין גברים ונשים, ואחרי שלצערי גם עשיתי את הטעות and got engaged in some of the comments (לא מאורסת... יעני... מעורבת), אין ספק שזה חשוב עכשיו כל העניין הזה.

כיי אם לשפוט על סמך התגובות האלו, על קידום מצד הגברים, אין לנו הרבה מה לבנות.



ובאותה נושא מעניין אותי לשאול אתכם הגברים, אלו שיבחרו לחשוף את עצמם לפוסט הזה (למרות שנשיות נוטפת ממנו בכל טון והערת שוליים):

מה נסגר?!

כאילו מצד אחד, אם לבחון את האנטגוניזם שאתם מגיבים בו, על רצון נשים להתקדם, ועל הצורך לצמצם פערי שכר (הרוב העיקרי והגדול באופן אטום, אווילי, ועיוור, מוצף בפריווילגיה, בכלל מכחישים את התופעה בכל מיני תואנות רצוצות, שההבדלים נובעים מהבדלי שעות עבודה, והבדלי מקצוע וכו'- בוחרים לחלוטין להתעלם ממשמעות המדע הזה "סטטיסטיקה", שבכדי שיוכל בכלל להיקרא מדע, מחויב תמיד לנרמל בכדי להציג אמת אובייקטיבית ובלתי תלויה, והעובדה שמעצם היותו כזה- כל ההבדלים והפערים האלו נלקחו בחשבון, ונורמלו לחישובים) אתם פוחדים פחד מוות שנשים כבר לא יהיו תלויות בכם כלכלית, מכורח המציאות שהן לא יכולות לבנות על ההכנסה שלהן לבד, כי בגלל ש"חובת" גידול הילדים ואחזקת הבית מוטלת עליהן, הן בוחרות גם לעבוד פחות שעות, וזאת בנוסף לשכר הנמוך לו הן זוכות מלכתחילה, אז הן תלויות בהכנסת הגבר, שמכורח אותה מציאות, נאלץ לעבוד יותר שעות, להיות שותף פחות פעיל בגידול הילדים ואחזקת הבית (יש לכם סולם עדיפויות דפוק תאמינו לי).

בעוד שמצד שני, תעשיית הסטנד אפ בארץ רק משגשגת על סוג ההומור שמציג את האישה כ"נזקקת מדי" "תלויה מדי" "מציקה" "בזבזנית" "ראוותנית" או במילים אחרות מן מסר שמעביר לה "שחררי ממני".

והנה האישה נשמעה למסרים שלכם בין השורות (כי נשים הן כאלו, הן מאוד אינטילגנטיות והן מבינות גם את מה שלא נאמר), ועושה צעדים בכדי לא להיות כ"כ klingy עליכם- ואתם מקימים קול זעקה! כאילו לא היה ולא נברא!!!



ת'כלס? הפחד שלכם מוצדק, כי אנחנו אכן מתקרבים ומתקרבות למציאות שבה נשים נזקקות פחות ופחות לגברים.

אבל הגבריות שלכם כ"כ שברירית ופגיעה, שלשניה לא תנסו לחשוב בינכם ובין עצמכם- "האם אני רוצה להיות נזקק? או שאולי עדיף לי להיות רצוי?"

כי נכון, ההזדקקות הולכת ויורדת, אבל עובדה שאנחנו עדיין רוצות בכם (אלו מאיתנו שרוצות, חלקנו רוצות נשים) לצידנו.

אבל אנחנו רוצות בכם לצידנו, לא מעלינו. שלובי ידיים, הולכים יחד, בדרך החופש והחירות שמגיעה לכל אדם ואדם (ו"אדמית" אולי? לא יודעת מה לשון הנקבה לאדם- ואל תגידו לי חווה, כי חווה ואדם מעולם לא היו בעלי אותו סטטוס). נהנים מקשר עמוק, שבסיסו בחיבור הנשמות שלנו, ולא בקשר שטחי שנועד בכדי למלא פונקציות חברתיות ממסדתיות (כן אני יודעת שאפשר גם וגם, אבל תמיד כאשר יחסי הכוחות אינם שווים, ויש תלות, הנפש אינה חופשיה לגמרי, ולכן לא קיימת בשלמותה)



זהו עד כאן ה- Feminist Rant להיות



לילה טוב ומרפא לכולנו!