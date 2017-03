3/2017

עזבו אתכם כותרת... לא צריך, בשביל מה תוויות? טוב נו, אם אתם מתעקשים: to the 22 year old me



אוקיי, אז היום, אחרי כמעט עשור, חזרתי לכאן.

לא ברור, לא מובן- גם לי למען האמת לא ממש מובן. הסיבה שאני אומרת כמעט עשור, ולא עשור, זה בגלל שהיה לי פוסט אחד בודד גם בשנת 2008, אבל מחקתי אותו- כי הלכתי איתו קצת רחוק מדי. אז לעצמי לפני עשור, שדפדפתי קצת בקטעים שלך היום, כדי לראות אם יש עוד משהו שעליי לצנזר (למרות שרמת הצפיות בבלוג שאפה ל-0, אז זה לא שהייתה סכנת חשיפה גדולה), נזכרתי במי שהיית.

ועל אף שאולי זה לא מאוד מעודד, אבל גם מי שאת היום (בערך) תמיד נדמה לנו שנשתנה המון, שינויים קיצוניים כאלו, מרחיקי לכת, אחרי 10 שנים.

ות'כלס באמת השתנו לא מעט דברים, אבל אם נניח הייתי מעמידה את זה על סקאלה אז.... מדובר בהתקדמות די מדודה. ואפילו קטנה. אני כאני כן?

כי בחיים שלי... כן השתנו המון דברים, כולל דברים שעשיתי פעם הראשונה כמו לטוס לחו"ל, והפעם כדי לטייל ולא כדי לעבוד, כמו להוציא אנשים מסוימים מהחיים שלי, או לתת להם לצאת לחילופין, ולהכניס חדשים.

בנוסף זזתי כמעט לצד השני בצירים שהייתי מבחינת השקפות פוליטיות, השקפות אידאולוגיות (תזונה ומעמד האשה ליתר דיוק), וגם ההשקפות הרוחניות. כן, זה לא הרבה, אבל ב-10 שנים עברתי תהליך בו הפכתי איכשהו מיהודיה, מסורתית, מאמינה, שהפנימה את הדיכוי שלה, אוכלת בשר ותומכת בימין הפוליטי-> לאתאיסטית, חילונית גמורה, טבעונית, פמינסטית בהארד קור. אה וגם סטלנית.

למה החלק האחרון ראוי לציון?

כי העלמת חמודות שכתבה כאן פוסטים לפני עשור הייתה די מרובעת ומתנגדת נחרצות לשימוש בסמים! אפילו חשיש/קנאביס.



משעשע אותי לחשוב שאם היה לה ENTRY קצר לעתיד, יש מצב שהיא הייתה די בשוק.



אז רציתי בלהתחיל ולומר לך חמודה- שאת אחלה, אין ספק שנצנצת במגניבות ובחד קרניות הסמויה שלך כבר אז... ההומור שלך היה משובח כבר אז, הדרמטיות גם כן.

אבל רציתי להרגיע אותך חמודה: - אני יודעת שכרגע את מאוד מודאגת מזה שהבלוג שלך לא מקבל הרבה כניסות

- אני רואה שאת ממש מנסה למשוך תשומת ורייטינג של אנשים בעולם התחרותי והלא הוגן הזה.

- ועוד בתקופה שכתבת, עוד החבאת את עצמך והיצירה שלך ואת כל השטויות שהיו לך להגיד מהאנשים שאת מכירה- כי כמו שאמרתי מקודם- היו גם בלוגים שהלכת קצת רחוק מדי, ונאלצתי לצנזר אותך...

לא נורא יקירה, אני מכירה אותך, אנחנו צועדות יחד כבר 31 שנים, ואני יודעת שזה לא מייצג.

ובניסיון נואש להשיג תשומת לב לבלוג- you got a bit too down, dirty, and sleezy. אז החוסר אבחנה של אנשים בך גרמה לך לרדת לרמות הנמוכות, הזולות, והצ'יזיות ביותר.



היום אני יודעת להגיד לך- אל תדאגי, אל תפחדי, יש רייטינג או אין רייטינג- keep doing your thing, keep doing you, because you're really awsome just the way you are.

אולי האמת שלך לא תמיד תביא לך רייטינג, או הכנסה כמו שכרגע את ממש ממש צריכה, אבל היא החופש שלך- ושתמיד תהיי חופשיה להיות את.

אני גם שמחה לבשר לך שסה"כ עד עכשיו, היה לך לא רע- היית בהודו 4 חודשים, למדת המון על פילוסופיה ורוחניות, החברים שלך (the ones that stuck around) חולים עלייך ומעריכים אותך מלא, היה לך אחלה סקס, גם אם לא תמיד בתדירות מעודדת, ולמדת לאהוב ממש הרבה יותר טוב, את עצמך, את העולם, את הסביבה, וגם יש לך חתולי מקסימה, ממש כמו בת קטנה, בובונת מתוקה.

אה וגם יש לך תואר ראשון, ולמדת לסובב חישוק על המתניים (ועל עוד חלקים), וגילית שאת תותחית שיווק אדירה, ויש לך כריזמה וצ'ארם מהמם בקרב צעירים מחו"ל.

מקווה שהתעודדת (גם אם זה רטרואקטיבית).



תהליכים זה דבר מדהים- שתדעו לכם.

בעיקר כי אנחנו לא רואים אותם קורים, הם פשוט קורים, הם פשוט שם, ואנחנו רק נחשפים בכל פעם למן תוצר מחודש של אותו תהליך.



אתם מוזמנים לשתף בתהליכים שלכם- זה תמיד מעניין אותי :)