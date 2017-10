10/2017



יש לי פלשבקים עכשיו כשאני מקלידה דברים בשביל העבודה. אני שותה המון המון מים היום, מנסה לנקות את כל הדורש נקיון, ומרגישה עייפה. עייפה ומתאוששת מהמחזור שעכשיו נגמר. הפלשבקים הם של האשפוזים וההתאוששויות בשערי צדק, ירושלים. ספציפית, המרפסת הגדולה והמלוכלכת שהיא הנוף ומשאת נפשם של מי שנמצא בקומת הכירורגיה. אם תצליחו לקום מהמיטה, תלכו עם עמוד האש לאט לאט, תחלפו על פני המזכירות שראו כמותכם מיליונים, תחלפו על פני קופסאות המתכת המשולבות מדפים רבים ואוכל חלבי או בשרי מלא או גמור, אכול או מתמסר לכלום הגדול, אחרי השירותים והמקלחת, שיש בה מקום לכסאות גלגלים וגלגלי כסאות וגלגלי עיניים,

past those who vomit past the medicated

the groaning

the visitors

the bits and pieces of hobbies manifesting time and effort to be here, or somewhere else

past the comfortable beds

the perfect aircon temp

past the tubes inside and out

going in and out

past those who try to make peace: this is what is happening now

this is them

aboard the ship of the sick

so far away from shore

תביטו מהמרפסת אל הבית שלי.

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי idiom , 1/10/2017 13:03