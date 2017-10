10/2017



האלות יודעות שנקלעתי לדרמה רגשית עזה שכמובן יצרתי והזנתי בכוחות רבים ועקשים. זו דרמה לא פרסונלית אלא ארכיטיפית, שהחלטתי להתמסר לה מבלי להתייעץ עם עצמי. כמה זמן? מלא. הרבה יותר מדי. למה אתם שואלים? אין לכם כאלו? לא, זה כנראה אני והמבנה הספציפי שלי. בחודשים האחרונים הנשמה שלי תקעה יתד, הכריזה שהיא עייפה, מתעלפת כאן ולא מוכנה להמשיך הלאה עד שכל העולם יתוקן לשביעות רצונה. ההתאבססות היא כזו: כשאקבל הודעה שהנה עכשיו האיש כן פנוי לדבר איתי כפי שהציע, על מנת ליישר את ההדורים שחטאו נגדי בעוון שלעולם לא ייסלח אתם שומעים? אז כשאקבל את ההודעה שהנה הוא כן פנוי - מוחי עסק נון סטופ בתשובה שתהיה ייצוג של סטירה למוח, אמירת הלו מיי ניימ איז אידיום מונדיו דל אמור, יו קילד מיי פעוטה קטנה שהייתי פעם, שחיכתה לאימא שלה כל הלילה, ערה. ובבוקר, כשאמא חזרה, היא לא אהבה אותי פריפר טו דיי אז לילות שלמים הייתי ערה והמוח רץ ורץ מרתונים ולא הגיע ותיקן ושייף את כל האמירות הקשות, הקצרות, הלא מושקעות, המאוד מפורטות, ה"מי זה?",

ה"אני עסוקה בדברים אחרים עכשיו" ה"אנחנו לא טובים זה לזו, אפילו פגישה אחת שאתה יזמת אתה לא מסוגל לקיים, האמביוולנטיות שלך היא בעיה שלך ולא שלי אז תפסיק לגלגל אותה אלי ולהשאיר אותה כמו תינוקת ללא הורים. אני אתן לה למות" וכו'.



ודיברתי עם הפסיכולוגית והלכתי למכשפה וכולן אמרו לי - זה משהו גדול ממך ולא קשור אליו בכלל. הבנאדם יש לו בעיות נפשיות תשמעי, אני לא יודעת מי מטפלת בו אבל היא עושה קופה.



וניתקתי את האפליקציה וחיברתי מחדש, לפני יום כיפור אחרי יום כיפור, כי מגיעה לי סליחה ועם אמא שלי האמיתית כבר דיברתי ויישבתי מיליון פעמים, פעוטה, סגרנו את זה כבר. אני סולחת לה והיא סולחת לי וביחד אנחנו כולנו סולחים אחד ת'שני. פעוטה קטנה ונקמנית, בבקשה תפסיקי להריץ משפטי סגירה קשים אדישים ומאושרים ומכילים. כולם הריעו לי כשלא עניתי לו על ההודעה הקודמת, שדחתה בעוד חודש לפחות - התגובה שלי היתה אותנטית, ישר מהלב והבטן - היא אומרת בדממה רועמת r u for realz? אז בנוכחותכם ובתמיכתכם בואו נסכם שאני לא צריכה כבר להריץ משפטים בראש. אם הוא יכתוב משהו (note to self - שוב לזרוק את האפליקציה שדרכה הוא מתקשר) אז התשובה היא דממה. זה הכל. עשיתי את זה בעבר ולאחרונה לא אכפת לי



רק שאשתו באה לבקר אותי בחלום אתמול.



חלמתי שאמא של בעלי לשעבר קנתה לי כרטיס לחו"ל. ואני מנסה לברר פרטים כדי לטוס ולא מוצאת אותה בנייד או במשרד, וגם לא את בעלי לשעבר, ואני מטיילת פה ושם ומחפשת אותם ורצה ומנסה להבין, וגם מנסה לתאם העברה של גוש של אוכל שאמור ללוות את הטיול הזה לחו"ל ואז מגלה גם שאשתו של הבחור הזה אמורה להיות על המטוס ואין לי כוח לדבר איתה.



כשהתעוררתי, לא הבנתי למה לי לעלות על טיסה שאמא של הגרוש שלי קנתה לי?



ועוד אחרי שלא היא ולא הגרוש עונים לי לטלפון?



ועוד אחרי שאני מגלה שאשתו של האיש הזה אמורה להיות שם?



שיסעו ושיהנו! מה אכפת לי מכרטיס חינם. אני מוותרת. זהו, אני מוותרת

