7/2017

אני עומדת בפני בדיקה חשובה ולא כזאת נעימה - קולונסקופיה.

לפני שנותחתי, הרופא אמר שאוכל להמשיך את חיי מבלי ליטול תרופות המדכאות את המערכת החיסונית בתנאי שאעבור קולנסקופיה פעמיים בשנה.

עברה חצי שנה מהניתוח ומשום שאני במצב רוח פעלתני אחרי איזה שבוע-שבועיים של בעסה, אמרתי לעצמי הבה נבדוק מה אני צריכה לעשות כדי להתכונן לבדיקה שתהיה ביום חמישי.

אני צריכה להתחיל ביום שני עם כדור שאקח ב 16:00.

ביום שלישי כדור נוסף שאקח ב 16:00.

שלשלת שלשלת שלשלת



ולהפסיק לאכול ביום רביעי, כולל לשתות כמה ליטרים רציניים של חומר שלשולי

+ שלשלת עד המוות.

עשיתי פעם את הבדיקה הזו, קולונסקופיה, כשאושפזתי לראשונה בגלל כאבי בטן מהגהנום. התאשפזתי כי חשבתי שיש לי אפנדיציט אבל זאת היתה בעצם דלקת במעיים.

כשעשיתי את הבדיקה באשפוז הראשון, זה התחיל בסדר ונרדמתי. הבעיה היא שהתעוררתי באמצע הבדיקה ולא ידעתי איפה אני ומה קורה והתארגנתי לברוח מהשולחן יחד עם המכשיר שהסתובב במעיים המסכנים שלי.



אתמול ביקרתי מכר שהופך לחבר שהוא חולה סרטן. סרטן ריאות, יש כבר גרורות לכל מקום. הוא אומר לי שמה שיש לו קטלני.



לפני כן הוא איבד ריאה בגלל תאונת צלילה ועבר השתלת ריאה אחרי שחיכה שנה וחצי לתרומת ריאה, כשהוא מחובר למכונת הנשמה 24 שעות ביממה.



הוא אמר שהסרטן לא מלחיץ אותו ושהוא נלחץ מספיק וסופית במעבר מבריאות לחולי כשהריאה שלו גססה. הוא קורא הרבה ספרות בודהיסטית.





אני רוצה לחשוב עליו, בזמן שאני כל כך פוחדת מהדברים שעלולים לקרות לי. גם זה עשוי לקרות לי ולכל אדם אבל מה שבחלקי כרגע הוא ענייני המעיים, ומצבי טוב אחרי הניתוח. this is just a check up, God. אל תעיר מתים ואל תמית ערים.





הייתי חייבת להוציא שן בינה לפני שבוע. פחדתי מאוד. הרופא חייך אלי כשנכנסתי ואמרתי לו שהוא נראה ממש שמח - אני ממש לא שמחה. הוא ארגן שם במרפאה מוסיקה מאוד מאוד מאוד מרגיעה, וסרטונים בטלויזיה של אמא דוב קוטב ודובון קוטב. רגועים ומקפצצים בסלואו מושן. המאמץ שלו להרגיע היה כל כך ניכר שפשוט צחקתי בזמן שהוא אמר לי לפתוח את הפה. זה היה קורע. די לנסות להרגיע אותי, בנאדם. זה חרא. זאת האמת. אבל זה יעבור.



התהליך התחלק לשניים: זריקות הטשטוש לחניכיים והעקירה עצמה. החלק הכואב היה הזריקה. החלק השני רק דרש סבלנות.



בזמן שהרגשתי את הכאב של הזריקה, התרכזתי בכאב עצמו שאני מרגישה, לא בפחד מהכאב. הרגשתי דקירה שנכנסת עמוק עמוק עמוק, ואז הכאב נשאר סטטי ומתמשך, הכרתי אותו ולא היו עוד הפתעות ורק נדרשה סבלנות שהוא יסיים את זה. בזמן שהכאב של המחט תפס קיום יציב בדקות חיי ובהווייתי על פני האדמה הזזתי את היד שלי על הירך בין שתי נקודות קרובות, כדי להרגיש שהכאב קיים אבל הוא לא נמצא בתוך כולי - למשל הירך שלי ממש מבסוטה. לא מרגישה בה כאב. גם לא בבטן. (מדי פעם כשאני מרגישה עצובה, אני בודקת מה שלום הבטן שלי והיא מוסרת לי ד"ש נרגש - "לא כואב לי. לא כואב בכלל")



החלק השני של העקירה, העקירה עצמה, לא כאבה. היא דרשה רק סבלנות. היא דרשה את הידיעה שתיכף אשמע איזה פצלעבעמלחעך ואמירה של הרופא - "זהו, נגמר. זה היה נורא?"



כל העקירה לקחה כחמש-עשר דקות. אחר כך נטלתי כדורים נגד כאבים. זה היה לפני שישה ימים והיום לא כואב לי בכלל. פחדתי מהעקירה הזו.



אני הרבה יותר פוחדת מקולונסקופיה. הפחד מורכב משניים:



הזכרון של ההתעוררות (לא אמרו לי שאני מקבלת רק טשטוש ולא הרדמה מלאה) והכאב שהרגשתי וכמות המשככים המטורפת שהכניסו לי בבת אחת כי הם נבהלו והקושי לחזור לתפקוד יום יומיים אחרי זה. והפחד מתוצאות הבדיקה.



לגבי חשש מהתעוררות: היום אני יודעת שלא אשן במהלך הבדיקה. רק אטושטש. אבקש יותר חומר מטשטש ואגיד להם שהתעוררתי בפעם הקודמת ושיעשו טובה ושיחסכו ממני סבל מיותר.



לגבי תוצאות הבדיקה: בעבר אהבתי ללכת לרופאים כדי לשמוע שהכל בסדר איתי. בשנים האחרונות אני מרגישה כאילו אני נלחמת במידע מיותר שמרעיפים עלי, בגלל האבחון המזעזע והמפחיד שנתנו לי פעם. כולם מדברים עם האבחון במקום עם הגוף שלי, שהוא דווקא בסדר. הרופא שלי הוא ראש מחלקה ואני משלמת לו בפרטי. הוא היחיד שאמר שאני לא צריכה תרופות שמצבי ממש טוב, יחסית. אני סומכת עליו. רק עליו, מכל הרופאים.





אני שמה את עצמי בידיים טובות, ומקווה שאזכור שיש רק שני חלקים, לזה ולכל החיים:

הפחד

והדבר עצמו. לפעמים הוא לא נעים אבל בכל מקרה, עובר.