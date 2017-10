10/2017

בית

המעבר הדרמטי גרם לי להרהר בחשיבות היציבות והבית. דברים כל כך טכניים מטרידים אותי- המקרר, הטפט, הרשת- אבל הם מפריעים לי להתמסר. הבית הזה צריך להחזיר לי אהבה. פתאום לחסוך לבית משלי לא נראה מנותק מהמציאות. להפסיק לשוטט, להפסיק לשוטט בעולם? לא במובן המתנזר, במובן המשתקע. It's a new life for me And I'm feeling good הוקפתי חברים הסופש, כאלה קרובים ומחממים. ג'יזס זה היה נחוץ. דיאטת השיער החדשה דורשת כמויות של השקעה וזמן, מקווה שייתאזן אט סום פוינט. מחר יום שמח של סגירת קצוות 🎉