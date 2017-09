תרגיל תרגיל תרגיל

9/2017

יוצא, מה זה יוצא,

נבנה, מה זה נבנה

אני בונה

בונה את זה ככה

שאני בורג מרכזי ברשת מערכות היחסים שנרקמות סביבנו.

שום איקאה לא תעזור, שום מצגת לא תעזור,

רק אמת אחת פשוטה של אהבת אדם ושכל ישר

שלי יש

ועל כן

אני בורג מרכזי בין כולם.

מזדמנות לי שאלות מעניינות, מאתגרות.



היו לי רגעי גדולה בשבוע הזה, הרגשתי עוצמה מטורפת מתבשלת בי ויוצאת בחרכים דקים דרך העיניים אל האנשים שהביטו אליי.

אבל היום

אני נפוחה ומחוצ'קנת ועומדת לקבל מחזור תוך כדי שאני סוגרת שבת, בפעם החמישית.

מאידך, יום ראשון קבע, יום ראשון שופינג, יום ראשון חופש, יום ראשון

גם את זה אני בונה כבר תקופה.

THE NEW ME סטייל

כחול, עקבים, תכשיטי זהב, שיער שחור, איפור, תיק, שעון, ציוד, חזיה ותחתונים חדשים.

מקלידה לכם מהמחשב החדש לקראת התואר החדש באוניברסיטה החדשה.

הדבר היחיד שלא הסתדר להיות חדש בינתיים זה המעונות, ואני צריכה לבנות פתרונות סביבי.

ועכשיו שיר בטון אירוני, כתבתי בקנדה, יכונה "טיפול בחשיפה":