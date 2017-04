4/2017

a pick me up (is needed)

רוח ומפרשים אנחנו בפינג פונג קדימה, פנימה, למעלה בכל הכח ובתשוקה אמיתית. תשמעו לי, לעשות משהו שאוהבים עם אנשים שאוהבים זה המתכון להצלחה. פתאום אני פרסונה מקצועית, פתאום אני לא פועלת מפחד כמעט והפחד, הוא שארית מגלגול אחר, שריטה שנשרטתי ותחלים עם הזמן. אני חדשה כבר חצי שנה וזה מעייף. זה טבעי, אין לי מה להתרגז עליי. מותר לי לצאת בחמש הבייתה גם אם יש עבודה, כי במקום שאוהבים תמיד יש עבודה. מותר לי לנוח, היה חודש לא פשוט. באותו נושא אבל גם בהתייחס לנושא אחר- אני צריכה ללמוד להיות לא שיפוטית כלפיי וכלפיי יקיריי.