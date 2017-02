2/2017

הגענו לדייט שלישי, שכמיטב הסרטים מסמל את נקודת המפנה המינית בדייטינג. והוא כיוון לזה ללא ספק, כשביקש להפגש אצלי, ואני לא לחלוטין התנגדתי, כשהסכמתי.

חד משמעית התכוונתי לשכב איתו באיזו נקודת זמן לא רחוקה, אבל ההתקדמות הסמי-ריליישנשיפ שלנו (ע"ע פוסט קודם) הייתה כל כך הרבה יותר מעניינת ומגרה שהרגיש לי לא נכון, בעודנו צופים בסרט מכורבלים, לתת לזה להתגלגל לסקס.

הוא הבחין בגבולות שהצבתי והחל מתשאל אם זה בגללו או כך אני תמיד. הסיטואציה הייתה יכולה להגמר בשיחה בוגרת על יחסינו לאן, אלא ששנינו נתפסנו ברמאותינו.

הוא דרש לדעת אם זה רק הוא שנדפק מזה שהוא נחמד מדי, כמו שתמיד קורה לו עם בחורות. הוא הצהיר שאצלו סקס זה רק במסגרת רגשית והזדעזע מזה שאני אחת כזאת שמנתקת בין השניים.

אני הסברתי שדווקא עם מי ששווה הכרות- הסקס נדחה, כי הוא הרבה יותר מיוחד עם אינטימיות. ובכל מקרה אני לא חייבת לו דין ודברים על מה אני עושה עם מי, ואני לא מתכוונת לשכב איתו רק כדי להוכיח לו שאני בעניין.

ושנינו רמאים,

כי הוא נאם על סקס ורגשות ולמעשה לא הכיר אותי אפילו קצת בשלב בו החליט ללכת 8על זה. ראיתי לו בעיניים ובחוסר הקשב שלו לדברים שעניתי כששאל שאלות. הוא נהנה מהפידבק החיובי שנתתי לו, כי אם ניתן לי כשרון אחד עלי אדמות זה לגרום לאנשים להרגיש טוב עם עצמם.

ואני נאמתי על סקס ורגשות ולמעשה היה לי ברור שאני לא באמת רוצה איתו זוגיות אלא מציבה אותו בתפקיד מחזר, כמו שהוא הציב אותי, ונהנית מהמשחק.

רימינו אחד את השנייה שני דייטים וחצי, שאנחנו מי שאנחנו רוצים שנהיה. הוא נפגע כי הרגיש בפרנדזון ואני נפגעתי כי הרגשתי שרמוטה. Is it all worth it?