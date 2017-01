1/2017

ברידג'ט ג'ונס בייבי

בעניין העבודה שלי, סיכום לא רע יהיה ציטוט שמצא חן בעיני מהסרט עמוס הבוטוקס "ברידג'ט ג'ונס בייבי": "you can't go too far wrong telling the truth". אני היחידה שבלחץ, אז chillex ותני לזמן לעשות את שלו. אני לגמרי אשתלט על זה. בעניין הבייבי של הברידג'ט ג'ונס בייבי, שוב הרגשתי דקירת שחלה שלא מתכנסת בשום צורה עם הפאזה שאני נמצאת בה, אבל הייתה מאוד חד משמעית. וול, כמו כל הדברים שחלמתי עליהם בבהירות רבה מאוד בחיי, גם הזוגיות תבשיל לידי בזמן הנכון. לאחרונה נפל לי האסימון, שכל החלומות שלי כנערה התגשמו. ברמה המאוד מגוכחת- פנטזיית קטנטנות והמורדים שלי מתגשמת עם השותפה הארגנטינאית, הפנטזיית קולג' שלי מתגשמת בדיוק כשאני חזקה מספיק להנות בלי להפגע (כמעט בכלל) ובלי להתעסק בחרא (חוץ מלירן חה חה. השותפות היו מבינות) הפנטזיית משרד-בילויים-דירה-חברים מתגשמת במלואה, והפנטזיית לימודים בחו"ל באופק. So fucking pleased. וחזרה לפואנטה- הכל התגשם כי היה לי ברור שיתגשם ומשכתי את הללו אליי. וכך יהיה גם עם בייב ובייבי (שונאת את הכינויים האלה אבל פור דה פאן). ובהקשר, היה לי דייט נחמד. לא פרפרים סטייל, אבל ברמה אינטלקטואלית מספקת. לא יודעת להגיד בכלל אם הוא מספיק לי, להכיל את כל האנרגיות שלי, אבל כרגיל- מה שמשמח אותי זה שיש בחורים שאני מזהה בהם פוטנציאל. רגע עצוב- החברים שלי רוקדים כעת. אני נעדרת בשל פערי תקציב חמורים. לגמרי מוכרת את הכפות רגליים שלי למלקק המרבה במחיר. אפשר לעשות מכרז על דבר כזה? סיגי אאוט.

נכתב על ידי parcel , 13/1/2017 22:43