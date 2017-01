1/2017

Trustworthy

Are you?

Am I?

כל אחד בטוח שזה עליו.

ככה זה, שתי חתונות, חתונה אחת,

מי יישבר קודם

זאת עובדה.



הבעיה היא תמיד אותה בעיה

איך אפשר להאמין כל כך חזק ולא להאמין כל כך חזק בבת אחת?

מי יישבר קודם- האגו שלי או הפחד שלי או האושר שלי או האמון שלי או אני

Soul not for sale

Perfection is so

I know if I'm haunting you you must be haunting me

על כל המשמעויות שבדבר



https://youtu.be/RTKO3HqnAew על כל המשמעויות שבדבר